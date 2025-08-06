Hemat hingga Rp500.000 untuk Liburan Nyaman di Indonesia

Hemat hingga Rp500.000 untuk Liburan Nyaman di Indonesia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Liburan selalu menjadi momen ditunggu-tunggu untuk menyegarkan pikiran. Indonesia memiliki ribuan destinasi wisata menakjubkan, dari pantai eksotis hingga pegunungan menawan.

Tapi, bagaimana caranya agar liburan tetap hemat tanpa mengorbankan kenyamanan? Kementerian Pariwisata bersama Mister Aladin menawarkan dua promo menarik yang membuat liburan Anda semakin terjangkau.

Pertama, diskon s.d Rp500.000 untuk pemesanan semua hotel di Indonesia dan bebas periode menginap. Selanjutnya, ada diskon Rp100.000 untuk pemesanan tiket pesawat.

Promo ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan domestik tanpa batasan periode penerbangan. Mau ke Sumba atau Bali, liburan Anda kini semakin hemat.

Semua promo berlaku hingga 11 Agustus 2025 dan dapat digunakan dengan metode pembayaran apa pun. Segera manfaatkan promonya demi liburan impian yang semakin terjangkau, seru, dan penuh kesan.