10 Keajaiban Alam Dunia yang Wajib Kamu Kunjungi Minimal Sekali Seumur Hidup

Kamu suka hal-hal berbau keajaiban alam? Sering penasaran sama tempat-tempat yang katanya luar biasa indah sampai masuk daftar UNESCO? Nah, buat kamu yang doyan eksplorasi dan kagum sama keindahan alam semesta, ini dia 10 keajaiban alam dunia yang wajib masuk bucket list-mu!

Dilansir dari CNBC TV18, keajaiban alam dunia ini mulai dari laut biru jernih, air terjun megah, sampai hutan bakau yang jadi rumah harimau. Yuk, simak daftarnya!

1. Great Barrier Reef, Australia

Terumbu karang terbesar di dunia ini panjangnya lebih dari 2.300 km, lho! Tidak hanya itu, Great Barrier Reef juga menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, pemandangan bawah air di sini benar-benar magis. Cocok buat kamu yang cinta laut dan ingin merasakan snorkeling di surga.

2. Galapagos Islands, Ecuador

Dijuluki sebagai museum hidup, keindahan di dalam kepulauan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Bagaimana tidak, Galapagos punya flora dan fauna yang unik dan cuma bisa kamu temukan di sini.

Kehidupan yang ada di sini nampak tidak nyata, mulai dari kura-kura raksasa, iguana laut, sampai burung kormoran yang tidak dapat terbang. Pengalamanmu di sini bakal terasa seperti masuk ke dunia lain!

3. Grand Canyon National Park, USA

Coba bayangkan, kamu sedang berada di dalam ngarai raksasa sedalam satu mil yang terbentuk jutaan tahun lalu! Tidak, kamu tidak salah dengar, Grand Canyon National Park di USA ini merupakan jurang sedalam satu mil yang diukir selama jutaan tahun oleh Sungai Colorado.

Menampilkan geologi dramatis dan sejarah penduduk asli Amerika. Skala dan warnanya yang indah, bikin setiap sudut di Grand Canyon jadi latar foto yang sangat luar biasa!