HOME WOMEN TRAVEL

Menteri Kebudayaan Terima Audiensi Dewan Pengurus Nasional Batak Center, Bahas Pemajuan Budaya

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |21:06 WIB
Menteri Kebudayaan Terima Audiensi Dewan Pengurus Nasional Batak Center, Bahas Pemajuan Budaya
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebudayaan. (Foto: dok Kemenbud)
JAKARTA – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan terkait upaya pelestarian dan pengembangan budaya Batak, serta potensi kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Batak Center dalam pemajuan kebudayaan Batak.

Mengawali diskusi, Menbud Fadli menyampaikan apresiasi atas peran aktif organisasi Batak Center yang peduli dengan kebudayaan, tidak hanya pelestarian saja, tetapi juga dalam hal pemanfaatan budaya.

"Pemajuan kebudayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kami sangat senang sekali, banyak organisasi di Indonesia yang sangat peduli dengan kebudayaan dan pemajuan kebudayaan, dan tentu ini sangat membantu upaya kita, yang tidak hanya melindungi kebudayaan, tetapi juga berkontribusi bagi peradaban dunia," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Batak Center menyampaikan berbagai ide, gagasan, dan rencana strategis organisasi, di antaranya usulan pendirian Museum Batak di kawasan Danau Toba, pengajuan ulos sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) UNESCO, serta rencana penyelenggaraan Ulos Festival yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025 mendatang. 

Ketua Umum DPN Batak Center, Sintong M Tampubolon, menuturkan, Batak Center merupakan organisasi yang berdiri pada 18 Agustus 2018 dan secara khusus berfokus pada kebudayaan serta pengembangan sumber daya manusia, khususnya masyarakat Batak yang kreatif, inovatif, dan inspiratif.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
49 Tokoh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada 24 Nama Prioritas
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
Alfamart Sahabat Posyandu bersama Cussons Baby Sukses Jangkau Ribuan Ibu dan Anak di 34 Kota
SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia
Charging Station DAMRI Cawang Resmi Beroperasi, Dukung Transportasi Umum Ramah Lingkungan
Serbu Rabu, Saatnya Nikmati Promo XTRA Tengah Minggu di Shopee
