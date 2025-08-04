Merencanakan Liburan yang Efisien meski Dana Terbatas

Merencanakan Liburan yang Efisien meski Dana Terbatas. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Rutinitas harian yang padat sering kali menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Liburan pun menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Namun, keterbatasan anggaran kerap menjadi hambatan untuk liburan. Kini, Anda tidak perlu menunda rencana liburan karena telah tersedia metode pembayaran yang praktis dan aman.

Indodana misalnya, menyediakan layanan paylater yang akan membantu Anda mewujudkan perjalanan impian lebih cepat dan tanpa beban.

Saat ini, Mister Aladin bersama Indodana menawarkan promo spesial berupa voucher diskon s.d Rp200.000 dan cicilan 0%.

Voucher ini dapat digunakan untuk memesan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, tur, hingga berbagai aktivitas seru lainnya dan dapat dipakai untuk periode perjalanan kapan pun.