Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Merencanakan Liburan yang Efisien meski Dana Terbatas

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |19:30 WIB
Merencanakan Liburan yang Efisien meski Dana Terbatas
Merencanakan Liburan yang Efisien meski Dana Terbatas. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Rutinitas harian yang padat sering kali menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Liburan pun menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. 

Namun, keterbatasan anggaran kerap menjadi hambatan untuk liburan. Kini, Anda tidak perlu menunda rencana liburan karena telah tersedia metode pembayaran yang praktis dan aman.

Indodana misalnya, menyediakan layanan paylater yang akan membantu Anda mewujudkan perjalanan impian lebih cepat dan tanpa beban.

Saat ini, Mister Aladin bersama Indodana menawarkan promo spesial berupa voucher diskon s.d Rp200.000 dan cicilan 0%

Voucher ini dapat digunakan untuk memesan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, tur, hingga berbagai aktivitas seru lainnya dan dapat dipakai untuk  periode perjalanan kapan pun. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/406/3164058/aladintravel-ERJm_large.jpg
Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Selalu Siap Sedia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163802/mister_aladin-1f6q_large.jpg
Rencana Liburan Jadi Lebih Hemat: Diskon s/d Rp450.000 dan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163575/perjalanan_bisnis-lBfc_large.jpg
Strategi Memilih Hotel yang Mendukung Kelancaran Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/406/3162514/mister_aladin-neYg_large.jpg
Merancang Liburan Nyaman Tanpa Khawatir soal Biaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3162055/perjalanan_bisnis-j6nv_large.jpg
Perjalanan Udara sebagai Penghubung Peluang Bisnis Lintas Kota dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3161900/mister_aladin-0tI1_large.jpg
Solusi Cerdas Liburan Hemat dan Nyaman di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement