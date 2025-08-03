Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Menu Sehat Pengganti Soda dan Permen: Segar, Enak, dan Bikin Nagih!

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |11:58 WIB
5 Menu Sehat Pengganti Soda dan Permen: Segar, Enak, dan Bikin Nagih! (Foto: Freepik)
JAKARTA – Lima menu sehat pengganti soda dan permen. Soda dan permen memang menggoda, tetapi keduanya mengandung gula tambahan tinggi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, kerusakan gigi, hingga penyakit jantung. Untungnya, ada banyak makanan dan minuman sehat yang bisa menjadi alternatif lezat tanpa mengorbankan rasa.

Berikut lima pilihan makanan dan minuman sehat yang bisa kamu jadikan pengganti soda dan permen, melansir dari laman resmi Colgate dan Everyday Health:

1. Buah Segar: Manis Alami yang Kaya Serat


Buah adalah camilan manis alami yang mengandung vitamin, serat, dan antioksidan. Meski mengandung gula, buah jauh lebih sehat dibandingkan permen karena tidak mengandung gula rafinasi. Pilih buah rendah asam seperti pisang, stroberi, melon, atau persik untuk menjaga kesehatan gigi.

Yogurt. (Foto: Freepik)

2. Yogurt Yunani dengan Topping Alami


Yogurt Yunani polos tanpa tambahan gula bisa menjadi alternatif sehat pengganti es krim. Kamu bisa menambahkan buah segar, granola, kacang, atau sedikit madu untuk menambah rasa. Yogurt juga kaya kalsium dan baik untuk kesehatan gigi dan tulang.

3. Es Krim Pisang dan Selai Kacang


Membuat es krim sehat bisa semudah memblender 2 pisang beku dengan 1/4 cangkir selai kacang alami. Tanpa tambahan gula, camilan ini tetap memuaskan keinginan makan manis dengan cara yang jauh lebih sehat.

 

