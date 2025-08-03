Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Kolesterol Termasuk Penyakit Keturunan?

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |08:17 WIB
Apakah Kolesterol Termasuk Penyakit Keturunan?
Apakah Kolesterol Termasuk Penyakit Keturunan? (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH kolesterol termasuk penyakit keturunan? Kolesterol tinggi sering kali diasosiasikan kuat dengan pilihan gaya hidup, seperti pola makan tidak sehat atau kurangnya aktivitas fisik. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa kadar kolesterol yang tinggi juga bisa disebabkan oleh faktor genetik atau warisan dari keluarga. Kondisi ini menarik perhatian karena dapat memengaruhi siapa saja, bahkan individu yang telah menerapkan gaya hidup sehat sekalipun.

Memahami Hiperkolesterolemia Familial (FH)


Ya, kadar kolesterol tinggi memang dapat diturunkan secara genetik. Kondisi ini secara medis dikenal sebagai hiperkolesterolemia familial (FH). FH merupakan kelainan genetik yang mengakibatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah melonjak sangat tinggi, bahkan sejak seseorang dilahirkan. Pada individu penderita FH, tubuh mengalami kesulitan dalam membuang kolesterol jahat dari aliran darah akibat adanya mutasi gen tertentu.

Leher belakang sakit karena kolesterol

FH diturunkan melalui pola autosomal dominan. Ini berarti, hanya dengan satu orang tua yang membawa mutasi gen FH, anak memiliki kemungkinan untuk mewarisi kondisi tersebut. Jika kasus yang lebih langka terjadi di mana kedua orang tua menderita FH dan mewariskannya kepada anak, gejala yang timbul bisa jauh lebih parah dan lebih kompleks.

Pada umumnya, tingginya kadar kolesterol dalam darah memang merupakan hasil dari kombinasi antara faktor gaya hidup dan predisposisi genetik. Jenis kolesterol tinggi yang paling sering ditemukan adalah acquired hypercholesterolemia, yang berkembang akibat pilihan pola hidup tidak sehat. Contohnya meliputi konsumsi berlebihan makanan tinggi lemak jenuh atau lemak trans (seperti makanan cepat saji dan gorengan), kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, atau asupan alkohol yang berlebihan.

Namun, bagi individu yang memiliki warisan genetik FH, kadar kolesterol cenderung akan tetap tinggi, bahkan jika mereka sudah secara ketat menjalani gaya hidup sehat. Dalam situasi demikian, penanganan mungkin memerlukan konsumsi obat penurun kolesterol dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup. Hal ini berbeda dengan kolesterol yang disebabkan oleh pola makan, yang sering kali dapat dikendalikan secara efektif dengan perubahan diet dan penggunaan obat-obatan untuk sementara waktu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164075/kolesterol-vqE4_large.jpg
5 Biang Kerok Kolesterol pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/483/3163570/kayu_manis-us87_large.jpg
Tambahkan Bumbu Dapur Ini ke Makanan untuk Turunkan Kolesterol hingga Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/483/3160749/jeroan-7UMn_large.jpg
Inilah Kandungan Kolesterol pada Jeroan, Otak Sapi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/481/3157136/kolesterol-qvix_large.jpg
Kenapa Orang Kurus Bisa Terkena Penyakit Kolesterol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/481/3155344/kehamilan-17vG_large.jpg
5 Bahaya Kelebihan Karbohidrat, Masalah Kehamilan hingga Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/483/3141745/stroke-8qHK_large.jpg
5 Cara Cegah Kolesterol Tinggi yang Bikin Stroke, Stop Merokok!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement