Pesona Danau Kaolin, Tempat Presiden Jomblo Raline Shah Liburan

Aktris Raline Shah kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan liburannya ke Danau Kaolin, Bangka Tengah. Dalam unggahan foto carousel di akun Instagram pribadinya, @ralineshah, pada Jumat (24 Juli 2025), Raline membagikan potret dirinya tengah menikmati keindahan danau eksotis tersebut.

Namun bukan hanya keindahan alam yang jadi sorotan, warganet justru terhibur dengan salah satu foto yang memperlihatkan plang bertuliskan kutipan unik “Mantan adalah masa lalu, jodoh adalah masa depan. Sedangkan jomblo adalah masalahmu sendiri.”

Kutipan itu langsung ramai diperbincangkan di kolom komentar, apalagi Raline sendiri belakangan dijuluki Ratu Jomblo oleh sahabatnya, Luna Maya. Para netizen pun tak tahan untuk menggoda aktris cantik tersebut, yang tetap tampil ceria dan stylish meski liburan solo.

Dikutip dari laman Labirutour, Danau Kaolin yang terletak di Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ini sempat masuk nominasi Destinasi Unik Terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019. Pada awalnya, danau ini terbentuk dari bekas tambang bijih timah yang sudah tidak aktif.

Meskipun berasal dari aktivitas pertambangan, kawasan ini justru memancarkan pesona alam yang unik dan memikat. Air danaunya jernih dengan gradasi warna biru muda hingga hijau gelap dan cokelat, bergantung pada usia 'kolong', istilah lokal untuk lubang bekas tambang. Bukit-bukit putih di sekitar danau semakin mempercantik pemandangan, menciptakan lanskap layaknya luar negeri.