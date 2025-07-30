Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenpar Imbau Wisatawan Waspada Tsunami Usai Gempa M8,7

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |18:49 WIB
Kemenpar Imbau Wisatawan Waspada Tsunami Usai Gempa M8,7
Ilustrasi
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 8,7 di Rusia, pada Rabu (30 Juli 2025), membuat sejumlah wilayah Indonesia terancam gelombang Tsunami. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengeluarkan imbauan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia Timur, khususnya lokasi wisata.

Dalam unggahan di akun Instagram resmi Kemenpar, sejumlah wilayah yang berpotensi terkena Tsunami adalah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Gorontalo. Ini sehubungan dengan pemberitahuan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait peringatan dini tsunami imbas gempa besar.

Disebutkan United States Geological Survey (USGS) Amerika Serikat, Tsunami dapat mencapai Jepang, Filipina, Alaska, Hawaii, Guam, dan Indonesia. BMKG mengatakan bahwa terdapat 10 wilayah di 5 Provinsi Indonesia yang berpotensi terdampak tsunami dengan ketinggian kurang dari 0,5 Meter.

"Sejumlah wilayah tersebut adalah Talaud, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biaknumfor, Supiori, Sorong Utara, Jayapura, dan Sarmi. Gelombang tsunami diperkirakan tiba pada rentang waktu 14:52 WITA hingga 16:30 WIT," bunyi keterangan dalam imbauan Kemenpar.

Seperti diketahui, sejumlah wilayah tersebut merupakan destinasi wisata favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Sehingga, Kemenpar meminta masyarakat dan wisatawan untuk tidak beraktivitas di wilayah pesisir.

"Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di daerah diminta mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di kawasan pesisir selama satu jam sebelum dan dua jam setelah waktu prakiraan datangnya gelombang tsunami," imbau Kemenpar.

 

