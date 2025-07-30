10 Maskapai Dunia yang Alami Perkembangan Pesat, Nomor 6 Cocok untuk Kaum Mendang-mending

Bagi kamu yang gemar bepergian ke luar negeri, pengalaman tak menyenangkan saat naik pesawat mungkin pernah menghampiri. Mulai dari pelayanan yang kurang ramah, keterlambatan jadwal, hingga fasilitas yang jauh dari ekspektasi.

Namun, kabar baik datang dari industri penerbangan global. Sejumlah maskapai dunia kini terus berbenah demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan penumpang.

Mulai dari penambahan armada baru, peningkatan produk dan layanan di dalam pesawat, hingga inovasi dalam pengalaman pelanggan menjadi fokus utama berbagai maskapai untuk memberikan penerbangan yang aman dan menyenangkan.

Dilansir dari Aviation A2Z, berikut 10 maskapai yang tercatat mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya unggul dalam performa, maskapai-maskapai ini juga berhasil menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Apakah kamu pernah coba salah satunya?

1. STARLUX Airlines (JX/SJX)

STARLUX Airlines telah melakukan transformasi menjadi bintang selama setahun terakhir, menjadikannya sebagai maskapai yang berkembang sangat pesat. Mereka fokus pada pengembangan hal-hal kecil, namun sangat penting untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan.

Seperti memberikan perhatian penuh kepada pelanggan dan layanan yang memadai, merancang kabin dengan tampilan yang lebih indah, hingga menyediakan menu yang terasa lebih mewah.

Tak sampai disitu, STARLUX juga telah memperluas armadanya dengan pesawat Airbus baru. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga pesawat tetap muda, modern, andal, dan sangat senyap. Di kelas bisnis, para penumpang kini dapat menikmati kursi yang dapat direbahkan, layar 4K, dan mendapat sentuhan penuh perhatian yang membuat perjalanan jarak jauh terasa jauh lebih mewah.

2. ITA Airways (AZ/ITY)

ITA Airways berhasil menjadi maskapai dengan identitasnya sendiri selama setahun terakhir, yang sebelumnya hanya sebagai pengganti Alitalia. Kini, ITA Airways juga didukung oleh Lufthansa Group, yang memperluas koneksi terutama melalui hub-nya di Roma.

Penyegaran juga terjadi pada armada pesawat, dengan hadirnya A330-900 dan A350 baru, yang menggantikan pesawat lama. Armada ini memberikan layanan yang lebih asli ditambah dengan sentuhan kelas Italia.

3. HK Express (UO/HKE)

Setelah dulu sempat dianggap sebagai maskapai berbiaya rendah, HK Express telah mengeluarkan banyak waktu dan uang selama satu tahun terakhir guna memberikan identitas dan meningkatkan layanan di dalam pesawat.

Tidak hanya melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas, maskapai ini juga melebarkan jaringan yang berkembang di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok daratan. Hal ini membuat HK Express menjadi pilihan utama untuk perjalanan regional.

HK Express juga berinvestasi besar-besaran dalam hal Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan pengalaman layanan pelanggan secara keseluruhan di luar pesawat dan bandara. Saat ini, HK Express masih tetap menjadi maskapai berbiaya rendah yang terjangkau, namun hadir dengan nuansa yang jauh lebih baik.