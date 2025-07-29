Menyusuri Jejak Sejarah dan Keindahan Alam di Open Pit Namsalu Belitung Timur

Di balik bekas lubang tambang raksasa yang pernah menjadi tambang timah terbesar di Asia Tenggara, tersembunyi keindahan alam dan cerita sejarah yang tak kalah menakjubkan. Open Pit Namsalu di Belitung Timur mengajak Anda untuk menjelajah pesona danau toska yang memesona serta merasakan langsung kehidupan budaya lokal yang hangat.

Terletak di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Open Pit Namsalu dulunya beroperasi dari tahun 1980 hingga 1993. Kini, bekas lubang tambang raksasa itu berubah menjadi sebuah geosite menakjubkan yang memadukan keindahan alam dan kekayaan sejarah.

Berjarak sekitar 42 kilometer dari Bandara HAS Hananjoedin dan 35 kilometer dari Kota Manggar, Namsalu menyambut pengunjung dengan panorama lubang tambang yang luas dan dalam, mencapai kedalaman sekitar 100 meter dan membentang hingga 337 hektar. Di dasar bekas tambang tersebut, terbentuk sebuah danau alami berwarna hijau toska yang memikat mata.

Tidak hanya itu, keberadaan terowongan bawah tanah yang disebut Tannel Fuk Salu dengan kedalaman hingga 75 meter menambah aura misteri dan daya tarik lokasi ini.

Mengunjungi Open Pit Namsalu bukan hanya soal melihat bekas lubang tambang. Wisatawan diajak berjalan kaki sekitar 500 hingga 600 meter dari titik awal menuju area utama, ditemani oleh pemandu lokal yang dengan hangat menceritakan kisah pertambangan timah yang pernah berjaya di sini.

Selama perjalanan, Anda juga akan diajak mengenal flora dan fauna khas kawasan, mulai dari kantong semar, keremunting, hingga berbagai satwa liar seperti tupai besar, trenggiling, kelelawar, tarsius, dan monyet ekor panjang yang sering melintas.

Keunikan geologi dan sejarah Namsalu membuatnya menjadi bagian penting dari UNESCO Global Geopark Belitung. Sepanjang jalur trekking, terdapat berbagai titik informasi interaktif dengan QR code yang memungkinkan pengunjung belajar secara mandiri tentang cerita tambang dan keistimewaan alam setempat.