Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025

SEOUL - Jennie BLACKPINK ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025. Hal itu diumumkan Pemerintah Metropolitan Kota Seoul dan Organisasi Pariwisata Seoul, pada Selasa (29/7/2025).

Mengutip Korea Herald, Jennie terpilih sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025 karena pengaruhnya yang sangat besar dalam industri musik, mode, dan gaya hidup. Sebagai duta kehormatan, pelantun Like Jennie itu akan membantu kampanye pariwisata Kota Seoul.

“Seoul adalah kota yang menginspirasiku. Vibe kota ini adalah gayaku,” ujar personel BLACKPINK tersebut terkait tugas barunya tersebut.

Dengan terpilihnya Jennie sebagai duta kehormatan, Organisasi Pariwisata Seoul resmi merilis kampanye baru berjudul ‘Absolutely in Seoul’. Kampanye tersebut memadukan imej Seoul sebagai kota modern penuh gaya dengan pesona unik Jennie.

Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025. (Foto: Organisasi Pariwisata Seoul)

Bersama kampanye itu turut dirilis dua ‘film pendek’. Video pertama berjudul DALTOKKI dan memperlihatkan Jennie menjelajahi titik-titik ikonik Seoul, dari Gyeongbokgung Palace, Pulau Nodeul, hingga Seongsu-dong.