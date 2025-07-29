Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |13:05 WIB
Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025
Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025. (Foto: Instagram/@maxsiedentopfstylist)
A
A
A

SEOUL - Jennie BLACKPINK ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025. Hal itu diumumkan Pemerintah Metropolitan Kota Seoul dan Organisasi Pariwisata Seoul, pada Selasa (29/7/2025).

Mengutip Korea Herald, Jennie terpilih sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025 karena pengaruhnya yang sangat besar dalam industri musik, mode, dan gaya hidup. Sebagai duta kehormatan, pelantun Like Jennie itu akan membantu kampanye pariwisata Kota Seoul. 

“Seoul adalah kota yang menginspirasiku. Vibe kota ini adalah gayaku,” ujar personel BLACKPINK tersebut terkait tugas barunya tersebut.

Dengan terpilihnya Jennie sebagai duta kehormatan, Organisasi Pariwisata Seoul resmi merilis kampanye baru berjudul ‘Absolutely in Seoul’. Kampanye tersebut memadukan imej Seoul sebagai kota modern penuh gaya dengan pesona unik Jennie.

Jennie BLACKPINK
Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2025.  (Foto: Organisasi Pariwisata Seoul)

Bersama kampanye itu turut dirilis dua ‘film pendek’. Video pertama berjudul DALTOKKI dan memperlihatkan Jennie menjelajahi titik-titik ikonik Seoul, dari Gyeongbokgung Palace, Pulau Nodeul, hingga Seongsu-dong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/611/3177002//jennie-9SeO_large.jpg
Rumor Jennie BLACKPINK Buat Beauty Brand, Fans Histeris Tak Sabar Ingin Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176705//zen_serif-xwmQ_large.jpg
Link dan Cara Download Font Zen Serif Keluaran Jennie BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/205/3174749//jisoo_blackpink-MJTL_large.jpg
Jisoo BLACKPINK Bakal Rilis Single Baru, Duet Bareng Zayn Malik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173374//lisa_blackpink-GqVh_large.jpg
Seriusi Dunia Akting, LISA Gabung Agensi Matt Damon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168467//tora_sudiro-Ts6R_large.jpg
Kocak! Tora Sudiro Lakukan Ini Saat Mieke Amalia Sering Tidur Membelakanginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/205/3168454//blackpink-6smT_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang MTV VMA 2025, BLACKPINK Menang Best Group
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement