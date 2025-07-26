Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Fenomena Salju di Gunung Bromo Ternyata Bikin Tanaman Mengering dan Mati

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |05:54 WIB
Fenomena Salju di Gunung Bromo Ternyata Bikin Tanaman Mengering dan Mati
Tanaman di Bromo tertutup salju (Foto: Avirista/Okezone)
A
A
A

MALANG - Fenomena salju di Gunung Bromo teryata berdampak negatif ke tanaman. Pasalnya salju dari embun frost yang menyelimuti tanaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) itu akan membuat tanaman mengering hingga kematian.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani mengakui, sedikit banyak fenomena frost atau embun upas berpengaruh ke vegetasi di kawasan taman nasional.

"Sedikit banyak berdampak terhadap beberapa vegetasi yang ada di sekitar ditemukannya embun upas. Daun-daun dan tanaman itu bisa menjadi kering, karena terkena dari es dinginnya es dari embun upas tersebut," kata Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi pada Jumat (25/7/2025).

Dari sana kata Septi, tak menutup kemungkinan tanaman itu akan mati akibat kekeringan saat berselimut embun beku. Hal ini yang membuat embun upas dinilai merugikan masyarakat yang bercocok tanam di area taman nasional.

"Karena ketika terjadi embun upas, bisa menyebabkan kematian dari tumbuhan yang terkena embun upas tersebut," ujarnya.

Sejauh ini kata Septi, fenomena embun upas atau frost itu tidak hanya ditemukan di kawasan Gunung Bromo di antaranya padang savana dan lautan pasir, tapi juga di kawasan sekitar Gunung Semeru, termasuk di Savana Lembah Watangan, Ranupani, Ranu Kumbolo, Ranu Regulo, hingga Oro-oro Ombo. Hal ini karena kawasan ini berada di ketinggian di atas 2.000 Mdpl.

"Tidak cuma di Bromo, tapi juga sekitar Ranupani, Ranu Kumbolo, dan di daerah-daerah yang sangat dingin, yang berada di dalam kawasan TNBTS bisa timbul embun upas, atau lapisan es yang terjadi dari embun yang membeku yang sangat dingin," tukasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/25/3167760//coban_parang_tejo_di_dau_malang-ZJU1_large.JPG
5 Tempat Wisata Terbaik di Dau Malang, Bisa Main Air hingga Petualangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/406/3165822//gua_anjata-fno6_large.JPG
10 Gua Warisan Dunia Terbaik Menurut UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/408/3164028//sapporo-NUGz_large.JPG
5 Kota Ramah Wisatawan Muslim di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/406/3163976//dian_sastro-9aZr_large.JPG
Serunya Dian Sastro Liburan di Tokyo: Nonton Konser Billie Eilish hingga Berburu Mochi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163169//malioboro-F2rq_large.JPG
Libur Panjang ke Yogyakarta? 5 Spot Ini Bikin Kamu Betah Nggak Mau Pulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163168//menjadi_kaisar_genghis_khan_di_mcc-KEvf_large.JPG
Merasakan Sensasi Jadi Kaisar Genghis Khan di Mongolian Culture Center
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement