Fenomena Salju di Gunung Bromo Ternyata Bikin Tanaman Mengering dan Mati

MALANG - Fenomena salju di Gunung Bromo teryata berdampak negatif ke tanaman. Pasalnya salju dari embun frost yang menyelimuti tanaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) itu akan membuat tanaman mengering hingga kematian.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani mengakui, sedikit banyak fenomena frost atau embun upas berpengaruh ke vegetasi di kawasan taman nasional.

"Sedikit banyak berdampak terhadap beberapa vegetasi yang ada di sekitar ditemukannya embun upas. Daun-daun dan tanaman itu bisa menjadi kering, karena terkena dari es dinginnya es dari embun upas tersebut," kata Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi pada Jumat (25/7/2025).

Dari sana kata Septi, tak menutup kemungkinan tanaman itu akan mati akibat kekeringan saat berselimut embun beku. Hal ini yang membuat embun upas dinilai merugikan masyarakat yang bercocok tanam di area taman nasional.

"Karena ketika terjadi embun upas, bisa menyebabkan kematian dari tumbuhan yang terkena embun upas tersebut," ujarnya.

Sejauh ini kata Septi, fenomena embun upas atau frost itu tidak hanya ditemukan di kawasan Gunung Bromo di antaranya padang savana dan lautan pasir, tapi juga di kawasan sekitar Gunung Semeru, termasuk di Savana Lembah Watangan, Ranupani, Ranu Kumbolo, Ranu Regulo, hingga Oro-oro Ombo. Hal ini karena kawasan ini berada di ketinggian di atas 2.000 Mdpl.

"Tidak cuma di Bromo, tapi juga sekitar Ranupani, Ranu Kumbolo, dan di daerah-daerah yang sangat dingin, yang berada di dalam kawasan TNBTS bisa timbul embun upas, atau lapisan es yang terjadi dari embun yang membeku yang sangat dingin," tukasnya.