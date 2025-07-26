Melihat Keindahan Jaco Island di Timor Leste, Tempat Krisdayanti Berlibur Bersama Keluarga

Melihat Keindahan Jaco Island di Timor Leste, Tempat Krisdayanti Berlibur Bersama Keluarga (Foto: IG Krisdayanti)

PENYANYI sekaligus anggota DPR RI, Krisdayanti, membagikan momen liburannya bersama keluarga di Pulau Jaco, Timor Leste, melalui akun Instagram pribadinya @krisdayantilemos pada 18 Juli 2025. Dalam unggahan tersebut, Krisdayanti tampak menikmati keindahan alam Pulau Jaco yang eksotis. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan ketertarikannya terhadap kain tenun khas Timor Leste.

"Ini warna-warna natural, saya suka banget," ujar Krisdayanti sambil memegang kain tenun lokal, seperti dikutip dari Instagram @krisdayantilemos.

Momen kebersamaan juga terekam saat pelantun Menghitung Hari itu bercanda akrab dengan penduduk lokal. Dalam postingannya ia tampak tertawa saat berbincang dengan seorang anak yang memberinya kerang.

"Ini dijual? Tidak? Satu dolar, satu dolar ya?" ucap Krisdayanti sambil tertawa.