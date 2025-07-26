Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Melihat Keindahan Jaco Island di Timor Leste, Tempat Krisdayanti Berlibur Bersama Keluarga

Gabriella Dharma , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |20:33 WIB
Melihat Keindahan Jaco Island di Timor Leste, Tempat Krisdayanti Berlibur Bersama Keluarga
Melihat Keindahan Jaco Island di Timor Leste, Tempat Krisdayanti Berlibur Bersama Keluarga (Foto: IG Krisdayanti)
A
A
A

PENYANYI sekaligus anggota DPR RI, Krisdayanti, membagikan momen liburannya bersama keluarga di Pulau Jaco, Timor Leste, melalui akun Instagram pribadinya @krisdayantilemos pada 18 Juli 2025. Dalam unggahan tersebut, Krisdayanti tampak menikmati keindahan alam Pulau Jaco yang eksotis. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan ketertarikannya terhadap kain tenun khas Timor Leste.

"Ini warna-warna natural, saya suka banget," ujar Krisdayanti sambil memegang kain tenun lokal, seperti dikutip dari Instagram @krisdayantilemos.

Momen kebersamaan juga terekam saat pelantun Menghitung Hari itu bercanda akrab dengan penduduk lokal. Dalam postingannya ia tampak tertawa saat berbincang dengan seorang anak yang memberinya kerang.

Krisdayanti
Melihat Keindahan Jaco Island di Timor Leste, Tempat Krisdayanti Berlibur Bersama Keluarga (Foto: IG Krisdayanti)

"Ini dijual? Tidak? Satu dolar, satu dolar ya?" ucap Krisdayanti sambil tertawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179376//asean-eZTx_large.jpg
Daftar Lengkap Negara Anggota ASEAN Usai Timor Leste Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179366//timor_leste_gabung_asean-5bhE_large.jpg
Timor Leste Resmi Jadi Anggota Ke-11 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179353//prabowo_teken_deklarasi_penerimaan_timor_leste_jadi_anggota_asean-yNiG_large.jpg
Prabowo Teken Deklarasi Penerimaan Timor Leste sebagai Anggota ASEAN Ke-11
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178757//krisdayanti-kpHm_large.jpg
Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177758//krisdayanti-dR32_large.jpg
Krisdayanti Raih Medali Perak pada Kejuaraan Wushu di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177712//viral-8RPp_large.jpg
Peristiwa 19 Oktober: Tragedi Bintaro hingga Timor Leste Pisah dari Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement