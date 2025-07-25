Top Kuliner Rating 5, Rekomendasi Kuliner yang Well Approved dari GTV

JAKARTA - Bagi Anda yang kerap berburu kuliner enak, GTV menghadirkan Top Kuliner Rating 5 yang wajib ditonton. Bersama Claudia Andhara, Chef Firhan, Fina Phillipe, Kiki Farrel, dan Aiman Ricky, program ini akan membawa Anda mencicipi hidangan enak yang approved di lidah.

Top Kuliner Rating 5 menghadirkan berbagai kuliner khas yang mungkin belum banyak dikenal, tapi punya cita rasa yang luar biasa! Anda bisa mencicipi ayam taliwang As’ad, soto Betawi dan sate maranggi Pak Ismail yang legendaris, dan bakmi daging Legenda di Jakarta Selatan.

Sementara itu, ada bakso solo Mari Jos dan soto mie Pak Kumis di Kemayoran, Jakarta Pusat, juga wajib dicoba. Ada pula es campur Koh Aciak yang segar!.

Tak lengkap rasanya kalo sudah di Bandung, tapi belum mencoba berbagai kuliner legendaris di sana. Anda bakal diajak menyantap nasi kulit ayam di kawasan Sasak Gantung, hingga menikmati batagor unik yang dipadu dengan kuah mie kocok.

Tentunya, bakso Linggarjati yang sudah ada sejak Indonesia merdeka juga bakal bikin kamu penasaran. Karena itu, jangan sampai ketinggalan Top Kuliner Rating 5 di GTV dan RCTI+, Senin-Jumat, pukul 14.30 WIB.