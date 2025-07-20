Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Donald Trump Alami Kaki Bengkak, Benarkah Tanda Penyakit Jantung?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |19:07 WIB
Donald Trump Alami Kaki Bengkak, Benarkah Tanda Penyakit Jantung?
Donald Trump Alami Kaki Bengkak, Benarkah Tanda Penyakit Jantung? (Foto: IG Donald Trump)
A
A
A

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan karena kondisi kesehatannya. Publik dikejutkan dengan penampilan Trump yang memperlihatkan pembengkakan pada pergelangan kaki dan memar di bagian tangannya.

Kondisi tersebut pun memicu salah satu pertanyaan, apakah Donald Trump mengidap penyakit jantung? Atau ada penyebab medis lain yang mendasari gejala tersebut?

Dilansir dari CBS News,, penampakan kaki Trump yang membengkak pertama kali terlihat dalam beberapa foto yang diambil saat kampanye publik di Iowa, awal Juli 2025. Netizen ramai membicarakan perubahan fisik tersebut yang dianggap tidak biasa.

Kekhawatiran publik makin meningkat saat terlihat memar mencolok di tangan kanannya, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kemungkinan efek pengencer darah atau cedera pembuluh darah.

Donald Trump Alami Gangguan Pembuluh Darah, Alami Chronic Venous Insufficiency?
Donald Trump Alami Kaki Bengkak, Benarkah Tanda Penyakit Jantung? (Foto: IG Donald Trump)

Menanggapi spekulasi tersebut, Sekretaris Pers Trump, Karoline Leavitt, akhirnya buka suara. Dalam keterangannya yang dikutip dari CBS News, Trump telah menjalani sejumlah pemeriksaan medis, termasuk:

  1. USG Doppler pada pembuluh vena di kaki,
  2. Echocardiogram (USG jantung),
  3. Panel darah lengkap.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/487/3156719/donald_trump-Ky5b_large.jpg
Donald Trump Alami Gangguan Pembuluh Darah, Alami Chronic Venous Insufficiency?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/483/3082514/riwayat_penyakit_donald_trump_capres_as_di_pemilu_amerika_2024-SLow_large.jpg
Riwayat Penyakit Donald Trump Capres AS di Pemilu Amerika 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177754//protes_no_kings_di_washington_dc-sYxP_large.jpg
Tolak Trump, Demonstrasi “No Kings” Diikuti Jutaan Orang di Seluruh AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177570//pertemuan_trump_dan_zelenskiy_beberapa_waktu_lalu-N7zR_large.jpg
Trump Tolak Permintaan Zelenskiy soal Rudal Tomahawk untuk Serang Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545//donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177344//trump_dan_putin-SOez_large.jpg
Trump-Putin Bakal Bertemu di Hongaria, Bahas Perang Ukraina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement