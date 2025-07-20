Donald Trump Alami Kaki Bengkak, Benarkah Tanda Penyakit Jantung?

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan karena kondisi kesehatannya. Publik dikejutkan dengan penampilan Trump yang memperlihatkan pembengkakan pada pergelangan kaki dan memar di bagian tangannya.

Kondisi tersebut pun memicu salah satu pertanyaan, apakah Donald Trump mengidap penyakit jantung? Atau ada penyebab medis lain yang mendasari gejala tersebut?

Dilansir dari CBS News,, penampakan kaki Trump yang membengkak pertama kali terlihat dalam beberapa foto yang diambil saat kampanye publik di Iowa, awal Juli 2025. Netizen ramai membicarakan perubahan fisik tersebut yang dianggap tidak biasa.

Kekhawatiran publik makin meningkat saat terlihat memar mencolok di tangan kanannya, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kemungkinan efek pengencer darah atau cedera pembuluh darah.

Donald Trump Alami Kaki Bengkak, Benarkah Tanda Penyakit Jantung? (Foto: IG Donald Trump)

Menanggapi spekulasi tersebut, Sekretaris Pers Trump, Karoline Leavitt, akhirnya buka suara. Dalam keterangannya yang dikutip dari CBS News, Trump telah menjalani sejumlah pemeriksaan medis, termasuk: