Donald Trump Alami Gangguan Pembuluh Darah, Alami Chronic Venous Insufficiency?

PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, didiagnosis mengalami chronic venous insufficiency (CVI) atau insufisiensi vena kronis, suatu kondisi gangguan pembuluh darah balik (vena) yang umum terjadi, terutama pada lansia.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers pada 17 Juli 2025.

Pernyataan ini diberikan setelah publik mencermati adanya pembengkakan di sekitar pergelangan kaki dan memar pada tangan Trump, yang berusia 79 tahun.

Diagnosis ini dikonfirmasi oleh surat resmi dari dokter kepresidenan, Dr. Sean Barbabella. Ia menyatakan Trump telah menjalani berbagai pemeriksaan, termasuk tes darah dan echocardiogram.

Donald Trump Alami Gangguan Pembuluh Darah, Alami Chronic Venous Insufficiency? (Foto: IG Donald Trump)

Hasilnya tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit sistemik atau gangguan jantung serius.

"Presiden Trump tetap dalam kondisi kesehatan yang sangat baik," tulis Barbabella.