HOME WOMEN HEALTH

Penyebab Telinga Berdengung Setelah Pakai Headset

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |19:58 WIB
Penyebab Telinga Berdengung Setelah Pakai Headset
Penyebab Telinga Berdengung Setelah Pakai Headset (Foto: freepik)
A
A
A

PENYEBAB telinga berdengung setelah pakai headset. Hal ini karena penggunaan volume suara yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang ketika menggunakan headset. 

Dilansir dari laman Kemenkes, Minggu (20/7/2025), berdasarkan data World Health Organization (WHO) sebanyak 250 juta atau 4,2% penduduk di dunia mengalami gangguan pendengaran. Indonesia sendiri jumlah yang mengalami ketulian sebanyak 4,6% dan rata-rata penderitanya berusia 7-18 tahun. Oleh karena itu, Indonesia menempati peringkat ke-empat negara ASEAN yang jumlah penderita gangguan pendengarannya cukup banyak.

Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya penggunaan headset dengan volume suara yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Telinga berdenging

Hal ini terjadi karena penggunaan headset dengan volume suara yang besar secara terus-menerus dapat mengganggu struktur rumah siput dalam telinga yang terdiri dari sel-sel rambut yang sangat halus. Kerusakan rumah siput ini sifatnya permanen. 

Oleh karena itu, ketika mendengar suara menggunakan headset batas durasinya 60 menit perhari dengan volume suara maksimal 60%.

 

