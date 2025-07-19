Petualangan Kuliner Nusantara yang Bikin Kamu semakin Cinta Indonesia

Petualangan Kuliner Nusantara yang Bikin Kamu semakin Cinta Indonesia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Siap-siap dibikin kagum dengan aksi anak-anak hebat yang jago masak di tengah keindahan alam. Kini, Kuliner Nusantara hadir di GTV, setiap Senin-Jumat, pukul 11.00 WIB.

Ini bukan acara masak biasa, karena anak-anak akan berpetualang sambil belajar memasak di alam terbuka. Dari mempersiapkan bahan, meracik bumbu sambal, hingga memasak di atas tungku tradisional.

Menu-menu yang dihadirkan tak hanya sedap dipandang namun juga bikin lapar. Mereka akan menggugah selera Anda dengan hidangan khas Nusantara yang mudah ditemukan bahannya.

Ditambah lagi, resep yang digunakan adalah resep autentik yang diwariskan turun-temurun. Kuliner Nusantara juga menjadi ajang belajar mencintai kuliner lokal dan budaya memasak tradisional Indonesia.

Anak-anak di program ini tidak hanya diajarkan memasak, tetapi juga kerja sama, gotong royong, dan mencintai alam sekitar. Pastikan Anda tidak melewatkan Kuliner Nusantara di GTV dan RCTI+, setiap Senin-Jumat, pukul 11.00 WIB.