Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Petualangan Kuliner Nusantara yang Bikin Kamu semakin Cinta Indonesia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |18:45 WIB
Petualangan Kuliner Nusantara yang Bikin Kamu semakin Cinta Indonesia
Petualangan Kuliner Nusantara yang Bikin Kamu semakin Cinta Indonesia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Siap-siap dibikin kagum dengan aksi anak-anak hebat yang jago masak di tengah keindahan alam. Kini, Kuliner Nusantara hadir di GTV, setiap Senin-Jumat, pukul 11.00 WIB.

Ini bukan acara masak biasa, karena anak-anak akan berpetualang sambil belajar memasak di alam terbuka. Dari mempersiapkan bahan, meracik bumbu sambal, hingga memasak di atas tungku tradisional. 

Menu-menu yang dihadirkan tak hanya sedap dipandang namun juga bikin lapar. Mereka akan menggugah selera Anda dengan hidangan khas Nusantara yang mudah ditemukan bahannya.

Ditambah lagi, resep yang digunakan adalah resep autentik yang diwariskan turun-temurun. Kuliner Nusantara juga menjadi ajang belajar mencintai kuliner lokal dan budaya memasak tradisional Indonesia. 

Anak-anak di program ini tidak hanya diajarkan memasak, tetapi juga kerja sama, gotong royong, dan mencintai alam sekitar. Pastikan Anda tidak melewatkan Kuliner Nusantara di GTV dan RCTI+, setiap Senin-Jumat, pukul 11.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177461//new_family_100-jZJx_large.jpg
Andhika Pratama Jadi Host Baru New Family 100, Siap Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176502//big_movies_gtv-8loY_large.JPG
Malam Penuh Aksi di GTV BIG MOVIES! Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916//simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581//amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538//vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507//happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement