HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Gajah Sumatera di Riau Ikut Tren Aura Farming

Gabriella Dharma , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |16:39 WIB
Viral! Gajah Sumatera di Riau Ikut Tren Aura <i>Farming</i>
Kawanan gajah ikut tren aura farming (Foto: BBKSDA Riau)
A
A
A

Indonesia kembali mencuri perhatian dunia! Kali ini lewat tradisi Pacu Jalur yang menjadi tren viral di media sosial, khususnya TikTok. Tak tanggung-tanggung, tren yang dijuluki 'aura farming' ini bahkan diikuti oleh sederet artis dan grup band ternama internasional seperti NCT Wish, RIIZE, POW, KIIRAS, hingga ENHYPEN.

Pacu Jalur sendiri merupakan tradisi lomba perahu yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Kata 'pacu' berarti lomba, sementara 'jalur' merupakan perahu tradisional yang dulunya digunakan sebagai alat transportasi utama oleh warga desa untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang dan tebu serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang.

Dalam perkembangannya, jalur-jalur tersebut dihias dengan ukiran indah dan ditambah dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (gulang-gulang) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri). Hal ini membuat keberadaan jalur menjadi semakin menarik, dan akhirnya digelar acara lomba adu kecepatan antar jalur, yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pacu Jalur dan diadakan dalam event tahunan.

Viralnya tradisi ini dipicu oleh sebuah video TikTok yang menampilkan Rayyan Arka Dika sebagai lambai-lambai (juru mudi) yang berdiri di ujung jalur, diedit dengan lagu “Young, Black & Rich” ciptaan Melly Mike. Namun, siapa sangka, tidak hanya manusia yang mengikuti tren ini, ternyata hewan juga bisa! 

Dikutip dari akun Instagram @bbksda_riau pada Jumat (18/7/2025), yang mengunggah video gajah sedang mengikuti tren Pacu Jalur bersama mahout (pawang gajah). Dalam video tersebut, gajah-gajah tampak berbaris rapi, dan gajah yang berada di barisan paling depan berhasil mencuri perhatian warganet. Gajah tersebut menyemburkan air dari belalainya tepat waktu, sehingga menambah kesan dan suasana dalam video tersebut. 

 

Topik Artikel :
BBKSDA Riau Gajah Aura Farming
