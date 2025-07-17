Alasan Pendakian Gunung Semeru Ditutup Sementara saat 17 Agustus

Alasan Pendakian Gunung Semeru Ditutup Sementara saat 17 Agustus (Foto: Okezone)

MALANG - Pendakian ke Gunung Semeru akan ditutup sementara mulai Sabtu (17/8/2025) hingga Selasa (26/8/2025). Penutupan ini dilakukan dalam rangka menghormati peringatan Hari Raya Karo yang dirayakan oleh masyarakat adat Tengger.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS), Rudijanta Tjahja Nugraha, menjelaskan penutupan dilakukan berdasarkan surat resmi dari Kepala Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Surat permohonan tertanggal 10 Juli 2025 dengan nomor 400.10.2/150/427.92.12/2025 itu mengusulkan penghentian sementara aktivitas pendakian selama berlangsungnya Hari Raya Karo.

Alasan Pendakian Gunung Semeru Ditutup Sementara saat 17 Agustus

"Pendakian ke Gunung Semeru (Ranu Kumbolo) ditutup total mulai Minggu, 17 Agustus 2025 sampai Selasa, 26 Agustus 2025," kata Rudijanta saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025).

Ia menambahkan, pendakian terakhir hanya diperbolehkan hingga Sabtu (16/8/2025), dan seluruh pendaki diwajibkan sudah turun kembali ke Ranupani paling lambat Minggu (17/8/2025) pukul 16.00 WIB.

Meskipun jalur pendakian ditutup, wisatawan masih diperbolehkan berkunjung hingga kawasan Ranu Regulo. Lokasi ini tetap dibuka untuk kegiatan berkemah dan wisata alam lainnya. Tiket kunjungan bisa dibeli melalui laman resmi: bromotenggersemeru.ksdae.kehutanan.go.id.

"Selama Hari Raya Karo, kunjungan dan aktivitas berkemah di Ranu Regulo tetap diperbolehkan. Mari kita hormati budaya dan adat masyarakat Tengger dengan menaati aturan yang berlaku," ujar Rudijanta.