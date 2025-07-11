Hasil Penelitian: Kesehatan Otak dan Imun Tubuh Kunci Panjang Umur

SEBAGIAN orang beranggapan bahwa jantung dan paru-paru yang sehat adalah penentu utama panjangnya usia. Namun, sebuah temuan ilmiah terbaru mengungkap perspektif yang lebih mendalam ternyata, kondisi otak dan sistem kekebalan tubuh bisa menjadi kunci esensial untuk hidup lebih lama dan berkualitas, bahkan melebihi organ vital lainnya.

Penelitian lainnya telah menunjukkan bahwa setiap organ dalam tubuh kita menua dengan laju yang berbeda. Namun, banyak ilmuwan yang masih mencari jawaban pasti mengenai organ mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap harapan hidup seseorang. Dilansir dari New Scientist, Jumat (11/7/2025) untuk menjawab pertanyaan ini, Hamilton Se-Hwee Oh dari Icahn School of Medicine di Mount Sinai, New York, bersama timnya, melakukan penelitian menarik

Penelitian tersebut menganalisis hampir 3.000 jenis protein dalam sampel darah yang dikumpulkan dari lebih dari 44.000 partisipan, yang semuanya berusia antara 40 hingga 70 tahun dan terdaftar dalam studi UK Biobank. Menggunakan data genetik, tim peneliti berhasil memetakan lokasi protein-protein ini di dalam tubuh, mengidentifikasi puluhan protein yang sangat melimpah di 11 area spesifik yaitu sistem immune tubuh , jantung, otak, hati, paru-paru, otot, pankreas, ginjal, usus, dan jaringan lemak. Tingginya kadar protein ini menunjukkan peran mereka dalam fungsi optimal organ dan sistem tubuh tersebut.

Selanjutnya, menggunakan machine learning untuk menebak usia partisipan berdasarkan data dari separuh sampel. Model terpisah dibuat untuk masing-masing dari 11 bagian tubuh. Meskipun estimasi usia ini cukup akurat, beberapa model cenderung melebih-lebihkan atau meremehkan usia sebenarnya, menguatkan gagasan bahwa setiap organ menua dengan laju yang berbeda.