Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Gejala Pembesaran Prostat, Sering Buang Air Kecil di Malam Hari

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |19:09 WIB
Kenali Gejala Pembesaran Prostat, Sering Buang Air Kecil di Malam Hari
Kenali Gejala Pembesaran Prostat, Sering Buang Air Kecil di Malam Hari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA  – Kenali gejala pembesaran prostat atau Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) yang terjadi pada pria dewasa.  Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih (uretra). Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma.

Gangguan prostat adalah penyakit yang cukup umum dialami oleh pria berusia 50 tahun ke atas. Gejalanya antara lain sering buang air kecil di malam hari, anyang-anyangan, pancaran urine lemah, dan rasa tidak tuntas setelah berkemih. Sebagian besar pasien menganggap ini “normal karena usia”, padahal jika dibiarkan, bisa berdampak serius terhadap kualitas hidup dan kesehatan ginjal.

Adapun ukuran normal prostat sebesar biji kenari dan akan semakin besar seiring bertambahnya usia. Jika prostat terlalu besar atau mengalami masalah, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
Beberapa pengobatan bisa dijalani oleh pasien yang mengalami pembesaran prostat. Pengobatan untuk BPH tergantung pada tingkat keparahan gejala. 

Pilihan pengobatan termasuk perubahan gaya hidup, obat-obatan yang membantu mengendurkan otot prostat atau mengurangi ukurannya, hingga prosedur medis secara minimal invasif, tanpa pembedahan besar seperti Rezūm. 

“Dengan Rezūm, pasien tidak hanya disembuhkan secara klinis—tapi juga diberikan kenyamanan dan kontrol atas kualitas hidupnya,” kata COO Mitra Keluarga Group dr. Christina Dian Anggraeni, Jumat (11/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/481/3164885/kanker-ohAM_large.jpg
Kenali Gejala Kanker Sarkoma yang Bisa Serang Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/481/3155348/swicc-KWHf_large.jpg
Ada Pusat Layanan Kanker, Berobat Tak Perlu ke Luar Negeri Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/481/3154978/tumor_otak-2xAX_large.jpg
Hubungan Kanker Payudara dan Tumor Otak yang Diderita Yunita Ababiel Sebelum Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154547/obesitas-Qvzg_large.jpg
Waspada! Obesitas Tingkatkan Risiko Kanker Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/481/3153958/kanker-NQTD_large.jpg
Waspada Kanker Empedu, Ini Gejala dan Pengobatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/483/3153840/tambahkan_bubuk_magic_ini_ke_susu_untuk_cegah_penyakit_kanker-fLiC_large.jpg
Tambahkan Bubuk Magic Ini ke Susu untuk Cegah Penyakit Kanker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement