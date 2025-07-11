Kenali Gejala Pembesaran Prostat, Sering Buang Air Kecil di Malam Hari

JAKARTA – Kenali gejala pembesaran prostat atau Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) yang terjadi pada pria dewasa. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih (uretra). Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma.

Gangguan prostat adalah penyakit yang cukup umum dialami oleh pria berusia 50 tahun ke atas. Gejalanya antara lain sering buang air kecil di malam hari, anyang-anyangan, pancaran urine lemah, dan rasa tidak tuntas setelah berkemih. Sebagian besar pasien menganggap ini “normal karena usia”, padahal jika dibiarkan, bisa berdampak serius terhadap kualitas hidup dan kesehatan ginjal.

Adapun ukuran normal prostat sebesar biji kenari dan akan semakin besar seiring bertambahnya usia. Jika prostat terlalu besar atau mengalami masalah, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Beberapa pengobatan bisa dijalani oleh pasien yang mengalami pembesaran prostat. Pengobatan untuk BPH tergantung pada tingkat keparahan gejala.

Pilihan pengobatan termasuk perubahan gaya hidup, obat-obatan yang membantu mengendurkan otot prostat atau mengurangi ukurannya, hingga prosedur medis secara minimal invasif, tanpa pembedahan besar seperti Rezūm.

“Dengan Rezūm, pasien tidak hanya disembuhkan secara klinis—tapi juga diberikan kenyamanan dan kontrol atas kualitas hidupnya,” kata COO Mitra Keluarga Group dr. Christina Dian Anggraeni, Jumat (11/7/2025).