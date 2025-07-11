Rekomendasi Destinasi Wisata di Riau, Provinsi yang Populerkan Pacu Jalur

Olahraga pacu jalur menjadi perbincangan netizen usai tren tarian aura farming yang mendunia. Banyak netizen global hingga tokoh dunia yang mengikuti tarian ikonik dari tradisi asal Provinsi Riau tersebut.

Provinsi Riau di Sumatera ini juga turut menjadi perbincangan warganet. Tak hanya mempopulerkan olahraga pacu jalur, ada pula berbagai destinasi wisata menarik dan memesona.

Anda bisa menemukan berbagai tempat wisata alam, budaya dan bersejarah. Segala tempatnya pun memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri.

Penasaran, destinasi wisata apa saja di Provinsi Riau yang bisa Anda kunjungi saat liburan? Berikut informasinya, dirangkum iNews Media Group, Sabtu (5/7/2025).

1. Air Terjun Batu Dinding

Pertama ada air terjun Batu Dinding yang memesona. Air Terjun Batu Dinding, atau disebut juga "Bading", adalah mahakarya alam tersembunyi di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Air terjun ini mengalir melalui celah batu besar menyerupai dinding, karena itulah namanya Batu Dinding.

Terdapat 7 tingkatan air terjun banyak pengunjung hanya mencapai hingga tingkat 4 karena medannya.

Air terjun ini berlokasi sekitar 100 km dari Kota Pekanbaru. Tiket masuk wisata air terjun Batu Dinding ini sekitar Rp 5.000–10.000/orang.

2. Danau Raja

Danau Raja adalah ikon wisata di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Destinasi yang kaya sejarah serta keindahan alam ini mudah diakses dan cocok untuk bersantai.

Dulunya, danau ini dijadikan pemandian oleh anggota Kerajaan Indragiri, konon untuk puteri dan raja sehingga membuat danau ini diberi nama Raja. Airnya yang berwarna hijau jernih, sering dipenuhi ikan kecil dan ditumbuhi bunga teratai menciptakan suasana asri dan alami.

Danau ini memiliki daya tarik tersendiri dengan pesonanya yang memukau. Adapun spot foto menarik, dan berbagai fasilitas lainnya. Anda tak perlu merogoh biaya mahal lantaran pengunjung danau ini tak dipungut biaya.