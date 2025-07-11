Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Siap Sedia

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |22:45 WIB
Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Siap Sedia
Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Siap Sedia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, perjalanan dinas menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas profesional. 

Namun di balik kelancaran setiap perjalanan, sering kali muncul berbagai tantangan dan kebutuhan mendesak yang memerlukan penanganan segera. 

Di sinilah peran penting layanan bantuan perjalanan bisnis yang siap sedia selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menjadi sangat krusial. 

Terkait hal itu, peran tersebut hadir di AladinTravel by Mister Aladin melalui layanan Hotline Service 24/7. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait pemesanan tiket pesawat, hotel, sewa mobil, hingga pengurusan dokumen perjalanan bisnis. 

Selain itu, AladinTravel by Mister Aladin juga menawarkan berbagai layanan lainnya seperti paket tur, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), VIP services, hingga implant, yaitu penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan.

Selain itu, AladinTravel by Mister Aladin juga memiliki booking system terintegrasi supaya perusahaan Anda dapat melakukan perencanaan, budgeting, hingga pemesanan kebutuhan perjalanan secara mandiri yang bisa dikonfirmasi secara instan di AladinTravel Booking System (ATBS). 
      
Hingga kini, AladinTravel by Mister Aladin sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali.            

Hubungi hotline wa.me/628118280808 dan nikmati kemudahan serta keuntungan dalam layanan AladinTravel by Mister Aladin. Jadikan perencanaan perjalanan bisnis Anda lebih mudah dan praktis bersama AladinTravel by Mister Aladin.*

(Siska Maria Eviline)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/406/3164058/aladintravel-ERJm_large.jpg
Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Selalu Siap Sedia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163802/mister_aladin-1f6q_large.jpg
Rencana Liburan Jadi Lebih Hemat: Diskon s/d Rp450.000 dan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163575/perjalanan_bisnis-lBfc_large.jpg
Strategi Memilih Hotel yang Mendukung Kelancaran Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/406/3162514/mister_aladin-neYg_large.jpg
Merancang Liburan Nyaman Tanpa Khawatir soal Biaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3162055/perjalanan_bisnis-j6nv_large.jpg
Perjalanan Udara sebagai Penghubung Peluang Bisnis Lintas Kota dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3161900/mister_aladin-0tI1_large.jpg
Solusi Cerdas Liburan Hemat dan Nyaman di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement