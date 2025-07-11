Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Siap Sedia

JAKARTA - Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, perjalanan dinas menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas profesional.

Namun di balik kelancaran setiap perjalanan, sering kali muncul berbagai tantangan dan kebutuhan mendesak yang memerlukan penanganan segera.

Di sinilah peran penting layanan bantuan perjalanan bisnis yang siap sedia selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menjadi sangat krusial.

Terkait hal itu, peran tersebut hadir di AladinTravel by Mister Aladin melalui layanan Hotline Service 24/7. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait pemesanan tiket pesawat, hotel, sewa mobil, hingga pengurusan dokumen perjalanan bisnis.

Selain itu, AladinTravel by Mister Aladin juga menawarkan berbagai layanan lainnya seperti paket tur, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), VIP services, hingga implant, yaitu penempatan satu orang ahli yang siap membantu Anda dalam merencanakan perjalanan.

Selain itu, AladinTravel by Mister Aladin juga memiliki booking system terintegrasi supaya perusahaan Anda dapat melakukan perencanaan, budgeting, hingga pemesanan kebutuhan perjalanan secara mandiri yang bisa dikonfirmasi secara instan di AladinTravel Booking System (ATBS).



Hingga kini, AladinTravel by Mister Aladin sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Hubungi hotline wa.me/628118280808 dan nikmati kemudahan serta keuntungan dalam layanan AladinTravel by Mister Aladin. Jadikan perencanaan perjalanan bisnis Anda lebih mudah dan praktis bersama AladinTravel by Mister Aladin.*

(Siska Maria Eviline)