Diskon Rp100.000! Liburan Impian dengan Tiket Pesawat Terjangkau

JAKARTA - Liburan menjadi waktu yang dinantikan banyak orang untuk sejenak beristirahat dari rutinitas harian. Dalam merencanakan liburan, Anda perlu jeli dalam memilih tiket pesawat sesuai rencana perjalanan dan anggaran.

Dengan merencanakan pembelian tiket lebih awal, memilih waktu keberangkatan yang tepat, hingga memanfaatkan berbagai promo menarik, Anda bisa menghemat biaya perjalanan secara signifikan.

Langkah ini akan membantu Anda menikmati liburan lebih nyaman, tanpa harus khawatir pengeluaran membengkak di tengah perjalanan. Untuk itu, Mister Aladin dan Kementerian Pariwisata menawarkan promo DISKON Rp100.000 untuk pemesanan tiket pesawat.

Promo ini berlaku untuk semua rute penerbangan dalam negeri tanpa batas periode terbang hingga 11 Agustus 2025. Jadi, jangan lewatkan kesempatan istimewa ini untuk menikmati liburan hemat yang tetap nyaman.

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.