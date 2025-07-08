Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Wedding Showcase Eksklusif Bersama Vendor Terbaik

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |05:41 WIB
Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Wedding Showcase Eksklusif Bersama Vendor Terbaik
Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Wedding Showcase Eksklusif Bersama Vendor Terbaik. (Foto: MNC Media)
YOGYAKARTA - Guna memperkuat posisi sebagai salah satu venue wedding terbaik di Kota Gudeg, Next Hotel Yogyakarta menghadirkan event bertajuk ‘Sasmitaning Asmara’ yang bermakna jejak cinta.

Event wedding showcase dan WO Gathering yang mengusung konsep elegan dan romantis tersebut digelar di Ballroom Next Hotel Yogyakarta, pada 3 Juli silam. 

Acara tersebut melibatkan sederet vendor pernikahan profesional dan terkurasi di Yogyakarta, dari wedding organizer, make-up artist profesional, attire and wedding dress designer, dekorasi pernikahan, MC, entertainment, hingga vendor dokumentasi. 

Sasmitaning Asmara menyuguhkan berbagai kegiatan menarik sebagai berikut:

1.Wedding Showcase 

Kegiatan ini menampilkan konsep dekorasi, busana, dan tata rias pengantin,

2.Gathering & Networking 

      
