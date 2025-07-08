Menghemat Biaya Liburan dengan Perjalanan Kereta

JAKARTA - Liburan merupakan salah satu cara melepas penat dan menikmati waktu bersama orang terdekat. Namun seringkali, biaya transportasi kerap membuat rencana liburan tertunda.

Salah satu solusi menghemat anggaran perjalanan adalah memanfaatkan moda transportasi kereta. Di Indonesia, Kereta masih menjadi pilihan favorit karena keunggulan yang ditawarkannya.

Selain harga tiket yang relatif terjangkau, perjalanan menggunakan kereta juga memberikan kenyamanan lebih karena terhindar dari kemacetan lalu lintas.

Dengan rute cukup beragam, kereta menghubungkan beberapa destinasi wisata populer, dari Yogyakarta, Malang, Bandung, hingga Surabaya. Semua dapat ditempuh dengan kereta yang aman dan nyaman.

Di samping itu, perjalanan menggunakan kereta memberikan pengalaman tersendiri. Penumpang disuguhkan pemandangan alam, dari hamparan sawah, pegunungan, hingga suasana pedesaan.

Untuk mendukung masyarakat agar semakin mudah bepergian dengan kereta, tersedia program promo menarik hasil kerja sama antara Mister Aladin dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Anda dapat menikmati diskon 20% untuk perjalanan kereta ke semua rute dengan metode pembayaran apapun. Promo ini berlaku hingga 11 Agustus 2025, sehingga siapa pun dapat merencanakan liburan lebih hemat tanpa khawatir beban biaya transportasi.