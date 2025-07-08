Menbud Fadli Zon Tegaskan PSBI sebagai Mitra Strategis Pemajuan Kebudayaan

JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2025 sekaligus Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 PSBI yang diselenggarakan di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta.

Menbud Fadli menegaskan bahwa PSBI merupakan mitra strategis Pemerintah dalam upaya pemajuan kebudayaan nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan selalu berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat adat dan komunitas budaya seperti PSBI yang secara konsisten menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya Batak.

“Pada intinya saya sangat bangga dan senang sekali dapat hadir di Rakernas sekaligus Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PSBI kali ini," ujarnya di hadapan sekitar 700 anggota PSBI yang hadir.

Menbud Fadli berharap, ke depan Kementerian Kebudayaan akan menjadi mitra bagi PSBI dalam upaya pemajuan kebudayaan, karena kebudayaan adalah soft power yang perlu dibangun bersama.

“PSBI adalah organisasi Batak terbesar yang sudah berumur 18 tahun, sarat dengan nilai budaya dan juga sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya dalam ekspresi budaya.