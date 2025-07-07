5 Cara Alami Obati Batuk Anak

LIMA cara alami obati batuk pada anak. Batuk sering kali disebabkan oleh flu biasa atau alergi. Namun, orangtua sering panik dan mencari pertolongan pertama.

Tak melulu minum obat, Anda juga bisa memberikan pengobatan alami untuk si kecil bila terjangkit flu dan batuk. Cara ini bisa dilakukan di rumah dan tak perlu mengkhawatirkan efek samping dari obat-obatan.

Berikut sederet cara alami menangani batuk dan flu pada anak di musim hujan dilansir Children’s Health, Senin (7/7/2025).

1. Minum Banyak Air

Dorong anak Anda untuk minum banyak cairan saat batuk dan pilek. Tetap terhidrasi dengan baik dapat membantu anak-anak melawan flu mereka.

Minum cairan hangat seperti teh bebas kafein, kaldu, atau air panas dengan lemon yang dapat membantu meredakan batuk dengan mengencerkan lendir dan meredakan sakit tenggorokan.

2. Gunakan Humidifier

Cara selanjutnya menggunakan pelembab udara atau humidifier. Udara kering bisa memperparah batuk anak. Pertimbangkan untuk menempatkan pelembab kabut dingin di kamar anak.

Hal ini dapat membantu meringankan batuknya dengan melembapkan tenggorokan, mengurangi iritasi tenggorokan, dan membuat anak Anda lebih nyaman.