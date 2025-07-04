5 Makanan Khas Singapura yang Harus Dicoba

PERSIAPAN liburan Anda belum lengkap jika belum tahu lima makanan khas Singapura yang harus dicoba saat berada di sana.

Berikut Okezone telah merangkum 5 makanan khas Singapura yang harus dicoba sebagai rekomendasi kuliner:

1. Nasi Lemak

Nasi lemak adalah nasi yang dimasak dengan tambahan santan dan daun pandan sehingga menghasilkan rasa yang gurih. Nasi lemak bisa dipadukan dengan makanan lainnya. Misalnya seperti ikan goreng, ayam goreng, ikan bilis goreng, irisan kacang, dan telur. Cita rasa nasi lemak akan lebih nikmat dengan tambahan sambal pedas.

2. Chili Crab

Bagi pecinta makanan pedas dan seafood, chili crab menjadi makanan khas Singapura yang wajib untuk dicoba. Awal mula makanan ini tercipta dari hasil percobaan suami istri Cher Yam Tiam.

Kepiting akan ditumis menggunakan sambal, saus tomat, serta telur. Campuran bumbu tersebut akan menghasilkan rasa yang pedas, manis, gurih pada chilli crab. Makanan ini biasanya disantap bersama dengan roti atau roti mantau (roti kukus).

3. Laksa

Makanan khas Singapura yang harus dicoba selanjutnya adalah laksa, makanan berkuah kaya rempah dengan santan. Penggunaan udang kering menambahkan rasa gurih pada laksa.

Sebagai isian, terdapat mi bihun yang tebal, kerang, udang, serta perkedel ikan. Menikmati laksa akan sangat cocok pada malam hari atau udara dingin karena kehangatan serta rasa pedas.