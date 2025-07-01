Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hamdan ATT Meninggal karena Stroke, Simak 5 Gejala Penyakit Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |17:09 WIB
Hamdan ATT Meninggal karena Stroke, Simak 5 Gejala Penyakit Ini
Hamdan ATT Meninggal karena Stroke, Simak 5 Gejala Penyakit Ini (Foto: Freepik)
A
A
A

HAMDAN Attamimi alias Hamdan ATT meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Selasa (1/7/2025).

Hamdan ATT tutup usia usai dirinya berjuang melawan stroke yang telah ia alami sejak tahun 2017. Beberapa waktu ke belakang kondisi Hamdan semakin menurun imbas serangan stroke yang dialaminya.

Stroke merupakan kondisi ketika pasokan darah ke bagian otak terhambat atau berkurang. Hal ini mencegah jaringan otak mendapatkan oksigen dan nutrisi.

Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah di otak bocor atau pecah dan menyebabkan pendarahan di otak. Darah meningkatkan tekanan pada sel-sel otak dan pada akhirnya merusaknya.

Pengidap fibrilasi atrium beresiko terkena serangan jantung dan stroke. (Foto: Freepik)

Pasien yang mengalami stroke tentu merupakan kondisi yang darurat. Sangat penting untuk segera mendapatkan perawatan medis dengan cepat untuk mengurangi kerusakan otak dan komplikasi stroke lainnya.

Berikut adalah gejala stroke yang perlu diwaspadai, melansir Mayo Clinic, Selasa (1/7/2025).

1. Kesulitan berbicara

Gejala pertama ialah kesulitan berbicara dan memahami apa yang dikatakan orang lain. Seseorang yang mengalami stroke mungkin mengalami kebingungan, kata-kata tidak jelas, atau mungkin tidak dapat memahami pembicaraan.

Kondisi tersebut bisa diatasi dengan berbagai fisioterapi yang rutin dilakukan. Penting untuk salalu mengkonsultasikan pada dokter mengenai kondisi tersebut.

 

