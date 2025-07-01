Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Gejala Penyakit Stroke dan Gagal Ginjal yang Diderita Hamdan ATT

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |15:15 WIB
Kenali Gejala Penyakit Stroke dan Gagal Ginjal yang Diderita Hamdan ATT
Kenali Gejala Penyakit Stroke dan Gagal Ginjal yang Diderita Hamdan ATT (Foto: Okezone)
A
A
A

PEDANGDUT senior Hamdan Attamimi alias Hamdan ATT meninggal dunia pada hari ini, Selasa (1/7/2025). Kabar berpulangnya sang pedangdut dibenarkan oleh putri almarhum, Aisyah. Melalui pesan singkat, Aisyah menjelaskan kalau sang ayah menghembuskan napas terakhir pada pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Hamdan ATT sebelumnya berjuang melawan penyakit stroke dan gagal ginjal. Kondisi pelantun Harta dan Cinta ini juga semakin memprihatinkan imbas masalah kesehatan dan juga keuangan yang ia alami.

Berikut adalah penjelasan mengenai penyakit stroke dan gagal ginjal yang diderita Hamdan ATT.

Gagal Ginjal

Melansir laman Kemenkes, Gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal tidak mampu lagi menjalankan fungsinya untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Pada anak-anak, kondisi ini bisa bersifat akut (tiba-tiba) atau kronis (jangka panjang).

Beberapa penyebab gagal ginjal pada anak-anak antara lain:

-    Kelainan bawaan: Seperti ginjal polikistik atau hipoplasia ginjal.

-    Glomerulonefritis: Peradangan pada glomeruli, bagian ginjal yang membantu menyaring darah.

-    Infeksi ginjal: Seperti pielonefritis.

-    Penyakit autoimun: Seperti lupus atau nefritis interstisial.

Gejala gagal ginjal:

-    Tekanan darah tinggi.

-    Kehilangan berat badan atau pertumbuhan yang melambat.

-    Oedema (pembengkakan) terutama pada mata, kaki, atau pergelangan kaki.

-    Kelelahan atau lesu.

-    Mual dan muntah.

-    Sering buang air kecil atau kurang buang air kecil.

-    Urin berdarah atau berbusa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/481/3159889/ginjal-WzZM_large.jpg
5 Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/483/3159337/nasi-nA0k_large.jpg
Ini Dampak Buruk Makan Beras Oplosan, Gagal Ginjal hingga Kerusakan Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/483/3156215/gagal_ginjal-uKOM_large.jpg
Kenapa Konsumsi Minuman Manis Bisa Bikin Gagal Ginjal? Ini Penyebab dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/481/3150516/gagal_ginjal-qcAC_large.jpg
Hati-Hati! Minum Obat Pereda Nyeri Tanpa Resep Dokter Picu Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3143993/ginjal-fPHp_large.jpg
Minum Obat Darah Tinggi Bikin Ginjal Rusak? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/483/3059506/mengenal-maltodextrin-jenis-gula-yang-dianggap-penyebab-gagal-ginjal-pada-anak-xBu2zq7LAp.jpg
Mengenal Maltodextrin, Jenis Gula yang Dianggap Penyebab Gagal Ginjal pada Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement