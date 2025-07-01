Kenali Gejala Penyakit Stroke dan Gagal Ginjal yang Diderita Hamdan ATT

PEDANGDUT senior Hamdan Attamimi alias Hamdan ATT meninggal dunia pada hari ini, Selasa (1/7/2025). Kabar berpulangnya sang pedangdut dibenarkan oleh putri almarhum, Aisyah. Melalui pesan singkat, Aisyah menjelaskan kalau sang ayah menghembuskan napas terakhir pada pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Hamdan ATT sebelumnya berjuang melawan penyakit stroke dan gagal ginjal. Kondisi pelantun Harta dan Cinta ini juga semakin memprihatinkan imbas masalah kesehatan dan juga keuangan yang ia alami.

Berikut adalah penjelasan mengenai penyakit stroke dan gagal ginjal yang diderita Hamdan ATT.

Gagal Ginjal

Melansir laman Kemenkes, Gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal tidak mampu lagi menjalankan fungsinya untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Pada anak-anak, kondisi ini bisa bersifat akut (tiba-tiba) atau kronis (jangka panjang).

Beberapa penyebab gagal ginjal pada anak-anak antara lain:

- Kelainan bawaan: Seperti ginjal polikistik atau hipoplasia ginjal.

- Glomerulonefritis: Peradangan pada glomeruli, bagian ginjal yang membantu menyaring darah.

- Infeksi ginjal: Seperti pielonefritis.

- Penyakit autoimun: Seperti lupus atau nefritis interstisial.

Gejala gagal ginjal:

- Tekanan darah tinggi.

- Kehilangan berat badan atau pertumbuhan yang melambat.

- Oedema (pembengkakan) terutama pada mata, kaki, atau pergelangan kaki.

- Kelelahan atau lesu.

- Mual dan muntah.

- Sering buang air kecil atau kurang buang air kecil.

- Urin berdarah atau berbusa.