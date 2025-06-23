Tak Ribet Cari Parkir dan Bikin Macet, Pengunjung PRJ Diminta Naik Transjakarta

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali menghadirkan rute khusus untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju event Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 yang digelar pada 19 Juni 2025 - 13 Juli 2025 sebagai satu dari rangkaian HUT DKI Jakarta ke-498.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin mengunjungi Jakarta Fair kini menjadi lebih mudah dengan menggunakan layanan Transjakarta yang disediakan secara khusus menuju venue acara di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Jakarta Fair ini merupakan event tahunan yang sangat diminati masyarakat, maka dari itu Transjakarta memberikan dukungan dengan menyediakan rute khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak perlu ribet cari parkir, dapat mengurangi kemacetan, serta lebih ramah lingkungan,” kata Ayu di Jakarta.

Ayu menambahkan terdapat tiga rute yang disediakan Transjakarta menuju Jakarta Fair Kemayoran antara lain adalah Balaikota - JIEXPO Kemayoran (2C), Kampung Melayu - JIEXPO Kemayoran (PRJ 1), Pulo Gadung - JIEXPO Kemayoran (PRJ 2).

"Ketiga rute Transjakarta ini akan beroperasi setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 14.00 WIB - 23.00 WIB. Di akhir pekan untuk Sabtu-Minggu, layanan tersedia mulai pukul 08.00 WIB - 24.00 WIB," ujarnya.

Kemudian terdapat layanan reguler Transjakarta menuju JIEXPO Kemayoran dengan rute Jakarta Internasional Stadium (JIS) - Senen (14) yang beroperasi 24 jam. Pelanggan dapat menggunakan layanan Transjakarta menuju JIEXPO Kemayoran dengan tarif Rp3.500.