Jakarta Fair 2025, Booth Pemberi Give Away Jadi Rebutan Pengunjung

JAKARTA — Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 atau yang dikenal juga sebagai Jakarta Fair Kemayoran, digelar pada 19 Juni - 13 Juli 2025 di Arena JIEXPO Kemayoran.

Pameran tahunan terbesar di ibu kota itu menjadi kegiatan ikonik saat HUT Kota Jakarta. Ada sejumlah pameran, atraksi hiburan, promo produk di agenda tersebut.

Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati arena pameran dan menikmati berbagai hiburan yang disediakan. Beragam stand UMKM, perusahaan, dan instansi pemerintah menawarkan berbagai produk dan layanan menarik.

Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai pertunjukan musik, budaya, dan kuliner yang meriah. Terlihat juga berbagai booth sudah mulai menjajakan produknya dengan tawaran harga promo. Hal itu tentu membuat banyak pengunjung merasa terhibur.

Dalam Jakarta Fair tahun ini, banyak booth yang menawarkan produknya yang menarik. Tak lupa, sederet give away dan undian berhadiah sering bertebaran di sini.

Undian berhadiah atau give away kadang dilakukan di media sosial, dan bisa diambil saat pengunjung hadir di booth. Meski tak jarang, undian itu dilakukan langsung saat pengunjung membeli produk.



Salah satunya adalah booth dari Prendjak dan Canbo. Dua brand ternama dari PT Panca Rasa Pratama (PRP Group) itu hadir di PRJ 2025 berkonsep Art Deco yang lebih besar dan megah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Booth dari mereka diburu pengunjung karena menawarkan paket undian berhadiah eksklusif yang menarik seperti 2.000 Tas Cantik, 50.000 Tumbler Premium, dan 2.000 Tumbler Signature (Limited Edition).