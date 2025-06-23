Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Banyak Minteri Nusantara yang Belum Terungkap, Temukan Jawabannya di Untold Story GTV!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |18:27 WIB
Banyak Minteri Nusantara yang Belum Terungkap, Temukan Jawabannya di Untold Story GTV!
Untold Story
A
A
A

Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi tetap hidup dalam kepercayaan masyarakat. Mulai dari kisah legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi, hingga tempat-tempat yang menyimpan energi tak kasat mata. Menjawab rasa penasaranmu GTV, menyiapkan Untold Story, yang tayang setiap setiap hari pukul 19.30 WIB.

Dipandu Imelda Laurentsia, Angelina Aqila, dan Syntia Fitriyani, Untold Story membawa kamu menjelajahi sisi lain dari Indonesia yang tak banyak orang tahu. Menyusuri tempat-tempat dengan aura mistis yang kuat, sembari menggali cerita yang selama ini hanya beredar dari mulut ke mulut.

Kamu akan diajak mendekat ke lokasi-lokasi yang menyimpan teka-teki dan dipercaya jadi gerbang menuju dimensi lain. Tak berhenti di sana, setiap episodenya akan membawamu lebih dekat ke banyak warisan budaya yang masih kuat melekat di berbagai penjuru tanah air. 

Tak hanya bikin merinding, tapi juga membuka mata bahwa di balik keindahan alam Indonesia, tersimpan kisah yang luar biasa kaya dan dalam.

Agar pengalaman menonton semakin maksimal, pastikan kamu sudah menikmati siaran digital GTV yang jernih tanpa gangguan. Jika aka kendala, lakukan scan ulang set top box atau sesuaikan posisi antena. 
Bila masih butuh bantuan, kamu bisa langsung menghubungi Layanan Solusi TV Digital via WhatsApp di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB).

Jangan lupa follow Instagram @officialgtvid untuk cuplikan misteri terbaru dan keseruan tayangan GTV lainnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
