HOME WOMEN TRAVEL

Wagub Rano Ingin Halaman Kantornya Jadi Galeri Seni

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |13:57 WIB
Wagub Rano Ingin Halaman Kantornya Jadi Galeri Seni
Wagub Rano Karno
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Miftahulloh Tamary, menghadiri pameran seni lukis tunggal karya Sarnadi Adam di Pendopo Balai Kota Jakarta, pada Senin (23/6/2025). 

Pameran bertajuk “Dari Betawi untuk Jakarta” ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.

“Jujur, saya baru bertemu beliau sekitar tiga bulan lalu. Saat pertama masuk ruang kerja, saya melihat tidak ada lukisan di dinding. Lalu saya mencari tahu, apakah ada pelukis Betawi dengan gaya khas Betawi. Ternyata ada. Anak Betawi yang menjadi pelukis memang banyak, tapi yang menampilkan gaya Betawi tidak banyak. Saya pribadi suka karena karyanya memiliki karakter dan ciri khas yang kuat,” ucap Rano.

Ia menambahkan, ke depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan lebih sering menghadirkan pameran seni serupa di Balai Kota sebagai upaya pelestarian budaya Betawi yang menjadi identitas lokal Jakarta. Bahkan dirinya akan membuat galeri seni di Pendopo Balai Kota. 

“Mulai hari ini, kita tampilkan perupa dari masyarakat Jakarta, khususnya Betawi. Ke depannya akan kita buat kalender kegiatan agar pendopo ini juga menjadi galeri seni. Saya yakin, di Jakarta ada banyak pelukis hebat. Mudah-mudahan, lewat acara seperti ini, masyarakat semakin tahu bahwa seniman Betawi juga eksis dan berkarya. Bahkan, seperti Pak Sarnadi, beliau sudah keliling dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Sarnadi Adam menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas terselenggaranya pameran tersebut. Ia berharap dukungan terhadap pelestarian budaya Betawi dapat terus berlanjut.

“Ini sangat luar biasa. Baru kali ini anak Betawi yang berprofesi sebagai pelukis diundang langsung oleh Wagub. Ini dukungan besar, tidak hanya bagi seni lukis, tetapi juga bagi budaya Betawi secara keseluruhan. Dari sinilah kelak lahir para maestro seni dan budaya Betawi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta atas kesempatan ini,” ucap Sarnadi.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      

