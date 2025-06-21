Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tren Pakai Daun Teratai Jadi Sunscreen Alami Para Wanita, Seberapa Efektif?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |19:36 WIB
JAKARTA - China memang nggak pernah kehabisan ide soal skincare. Kalau kamu pikir sunscreen SPF 50 udah cukup ekstrem, tunggu sampai kamu lihat tren terbaru yang lagi viral di Negeri Tirai Bambu ini. 

Ya, alih-alih hanya mengandalkan sunscreen, cewek-cewek di China sekarang ‘literally’ pakai daun teratai raksasa sebagai pelindung wajah dari panasnya matahari! 

Mereka benar-benar pakai daun besar nan hijau sebagai masker wajah alami. Kok bisa?

Nah, bagaimana awal mula tren ini sampai bisa viral, dan seberapa efektif tren masker daun teratai sebagai pelindung wajah dari sinar matahari? Berikut ulasannya, melansir dari laman Curly Tales, Sabtu (21/6/2025).


Asal Mula Tren

Tren ini pertama kali mencuri perhatian publik saat dua perempuan pengendara motor di Provinsi Sichuan, tertangkap kamera mengenakan daun teratai super besar yang menutupi seluruh wajah mereka. 

