Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |18:27 WIB
5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan
5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan
A
A
A

JAKARTA - Gisel Anastasia kembali mencuri perhatian netizen lewat unggahannya di Instagram, @gisel_la.

Baru-baru ini ibu satu anak itu tampil sporty di lapangan padel! Yang menarik, Gisel mengaku awalnya mati-matian menolak ajakan untuk bermain olahraga raket yang kini sedang digandrungi banyak selebriti itu.

Dalam caption kocak dan jujur khas dirinya, Gisel menyebut dirinya akhirnya “nyemplung” juga ke dunia padel setelah dijorokin oleh teman-temannya. 

Meski awalnya ogah karena takut waktunya habis untuk nambah cabang olahraga baru, kini Gisel justru terlihat begitu menikmati dan all in menjajal dunia padel. 

Yuk, intip 5 potret cantik Gisel saat tampil sporty dan seksi di lapangan padel berikut ini!

1. Awalnya Ogah, Sekarang Ketagihan Main Padel

5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan
5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan

Dalam caption unggahannya, Gisel menulis dengan gaya kocak khasnya berikut ini. 

“Mati-matian ga mau tiap diajakin siapapun dari awal padel hype tuhh… Alasannya adalahh tidak mau nambahin cabor baru supaya ga abis waktuuu…”

Namun kini, Gisel justru mengaku sudah mulai paham berbagai istilah dalam dunia padel seperti mabar (main bareng), carbol (cari bola), dan jenis-jenis raket mulai dari teardrop, diamond, hingga round. 

Ia bahkan mengunduh aplikasi Reclub dan mulai memberi rating ke dirinya sendiri, meskipun mengaku geli dan gemas karena sistemnya dinilai kurang fair.


2. Tampil Seksi dengan Outfit Padel Serba Beige

5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan
5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan

Yang jadi sorotan dari unggahan ini adalah penampilan Gisel yang memesona saat bermain padel. 

Ia mengenakan outfit sporty nan seksi berupa atasan halterneck ketat dan rok mini berwarna beige yang memperlihatkan tubuh atletis dan posturnya yang ideal. 

Penampilan ini membuatnya terlihat energik sekaligus stylish, cocok banget jadi padel girl idola baru!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/629/3157579/gisella-0Tt6_large.jpg
Gisel Terharu Lihat Pertumbuhan Gempi: Sudah Kelas 5 SD Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156801/gisel-TR7g_large.jpg
Nostalgia di Rumah Opung, Gisel: Hidup Tidak Selalu Mulus tapi Selalu Ada Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/612/3143598/potret_bucin_gisella_anastasia_dan_cinta_brian_salah_satunya_melihat_sunset_di_kolam_renang-0jDF_large.jpg
Potret Bucin Gisella Anastasia dan Cinta Brian, Salah Satunya Melihat Sunset di Kolam Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/612/3138263/3_potret_kemesraan_gisel_dengan_cinta_brian_di_pernikahan_luna_maya_dan_maxime_bouttier-k5nS_large.jpg
3 Potret Kemesraan Gisel dengan Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/612/3129044/gisella_anastasia_temani_ibu_operasi_plastik_ke_korea_selatan_ikut_permak_wajah-1aVf_large.jpg
Gisella Anastasia Temani Ibu Operasi Plastik ke Korea Selatan, Ikut Permak Wajah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/612/3098126/gisella_anastasia_pakai_baju_seksi_dan_kibaskan_rambut_di_rumah_jessica_iskandar_goda_siapa_ya-Bdrn_large.jpg
Gisella Anastasia Pakai Baju Seksi dan Kibaskan Rambut di Rumah Jessica Iskandar, Goda Siapa Ya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement