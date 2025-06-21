5 Potret Gisel Fomo Padel, Awalnya Ogah Kini Ketagihan

JAKARTA - Gisel Anastasia kembali mencuri perhatian netizen lewat unggahannya di Instagram, @gisel_la.

Baru-baru ini ibu satu anak itu tampil sporty di lapangan padel! Yang menarik, Gisel mengaku awalnya mati-matian menolak ajakan untuk bermain olahraga raket yang kini sedang digandrungi banyak selebriti itu.

Dalam caption kocak dan jujur khas dirinya, Gisel menyebut dirinya akhirnya “nyemplung” juga ke dunia padel setelah dijorokin oleh teman-temannya.

Meski awalnya ogah karena takut waktunya habis untuk nambah cabang olahraga baru, kini Gisel justru terlihat begitu menikmati dan all in menjajal dunia padel.

Yuk, intip 5 potret cantik Gisel saat tampil sporty dan seksi di lapangan padel berikut ini!

1. Awalnya Ogah, Sekarang Ketagihan Main Padel

Dalam caption unggahannya, Gisel menulis dengan gaya kocak khasnya berikut ini.

“Mati-matian ga mau tiap diajakin siapapun dari awal padel hype tuhh… Alasannya adalahh tidak mau nambahin cabor baru supaya ga abis waktuuu…”

Namun kini, Gisel justru mengaku sudah mulai paham berbagai istilah dalam dunia padel seperti mabar (main bareng), carbol (cari bola), dan jenis-jenis raket mulai dari teardrop, diamond, hingga round.

Ia bahkan mengunduh aplikasi Reclub dan mulai memberi rating ke dirinya sendiri, meskipun mengaku geli dan gemas karena sistemnya dinilai kurang fair.



2. Tampil Seksi dengan Outfit Padel Serba Beige

Yang jadi sorotan dari unggahan ini adalah penampilan Gisel yang memesona saat bermain padel.

Ia mengenakan outfit sporty nan seksi berupa atasan halterneck ketat dan rok mini berwarna beige yang memperlihatkan tubuh atletis dan posturnya yang ideal.

Penampilan ini membuatnya terlihat energik sekaligus stylish, cocok banget jadi padel girl idola baru!