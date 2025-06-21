Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengamen Terima Uang Pakai QRIS, Netizen: Udah Nggak Ada Alasan Tak Punya Recehan!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |17:29 WIB
Viral Pengamen Terima Uang Pakai QRIS, Netizen: Udah Nggak Ada Alasan Tak Punya Recehan!
Viral Pengamen Terima Uang Pakai QRIS, Netizen: Udah Nggak Ada Alasan Tak Punya Recehan! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kalau dulu pengamen identik dengan kaleng biskuit bekas dan uang recehan, sekarang beda cerita. Zaman udah makin maju, kini pengamen pun ikut upgrade!

Sebuah video baru-baru ini viral di Instagram, salah satunya diunggah oleh akun @pembasmi.kehaluan.reall, memperlihatkan momen lucu sekaligus keren saat seorang pengamen jalanan menerima saweran, bukan pakai koin tapi lewat QRIS. 

Viral Pengamen Terima Uang Pakai QRIS, Netizen: Udah Nggak Ada Alasan Tak Punya Recehan!
Viral Pengamen Terima Uang Pakai QRIS, Netizen: Udah Nggak Ada Alasan Tak Punya Recehan!

Yes, QRIS alias kode QR pembayaran yang biasanya kita temuin di kasir coffee shop, sekarang nongol juga di tas anyaman pengamen.

Dalam video tersebut, tampak seorang pengamen yang lagi semangat nyanyi sambil main gitar. Dengan kaos kuning dan celana pendek warna-warni, pengamen ini terlihat tampil sangat total. 

Tapi yang bikin netizen ngakak sekaligus salut adalah ketika si perekam bilang, “Maaf mas, nggak punya uang receh,” si pengamen pun langsung ngegas, “QRIS juga bisa, mba!”. 

Auto ngacir tuh alasan klasik "Nggak bawa receh."

Si pengamen dengan santai nunjukin QRIS-nya yang sudah ditempel di kantong tas kecil. Tak perlu ribet cari uang logam, tinggal buka dompet digital, scan kode, dan ya, sumbangan pun langsung masuk ke rekeningnya. Bahkan di slide selanjutnya, kelihatan bukti transfer Rp5.000 yang langsung dikonfirmasi via HP.

Aksi si abang pengamen ini langsung dapet banyak pujian karena dianggap inovatif dan melek teknologi. Di era serba digital kayak sekarang, QRIS jadi penyelamat buat siapa aja yang pengen nyumbang tapi nggak bawa cash.

Siapa sangka QRIS yang awalnya cuma kita temuin di tempat fancy atau merchant besar, sekarang jadi alat transaksi andalan pengamen. 

 

