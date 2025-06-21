5 Potret Olla Ramlan Saat Hadir Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa, Pakai Kebaya dan Tas Hermes Glamor

JAKARTA - Olla Ramlan menjadi salah satu sosok tamu yang mencuri perhatian saat hadir di momen sakral Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise di JCC Senayan, pada Kamis 19 Juni 2025 kemarin.

Bukan karena penampilan cantik dan seksinya pasca lepas hijab, namun juga penampilannya yang glamor dengan tas mewah yang dibawanya.

Berikut 5 potret Olla Ramlan saat hadir di Ngunduh Mantu Alyssa dan Al Ghazali yang sukses mencuri perhatian, dilansir dari postingan akun Instagramnya, @ollaramlan, Sabtu (21/6/2025).

1. Kebaya Mint Payet dan Siluet Body Goals

Olla tampil memukau dengan kebaya kutu baru berwarna hijau mint, dihiasi payet biru dan manik-manik perak.

Dipadukan dengan celana panjang hitam dan (kemungkinan) heels tinggi, ia sukses menonjolkan siluet tubuh ideal yang banyak disebut “body goals”.



2. Rambut Sleek Ponytail dan Riasan Glam

Berbeda dari gaya berhijab sebelumnya, kali ini Olla tampil tanpa hijab. Rambutnya ditata sleek ponytail yang rapi, lengkap dengan lipatan sleek di bagian depan.

Riasan wajah mengikuti tren V‑Shape dan kulit glowing, menegaskan tampilan glam dan modern.