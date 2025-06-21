Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Hits, Intip 5 Potret Artis Cantik Asyik Main Padel!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |13:27 WIB
Lagi Hits, Intip 5 Potret Artis Cantik Asyik Main Padel! (Foto: Instagram Nagita Slavina)
JAKARTA - Olahraga padel kini menjadi rutinitas dan hits di kalangan masyarakat. Banyak selebritis ramai-ramai merambah olahraga tersebut dan juga tampil sporty saat bermain.

Tak cuma untuk kesehatan, banyak artis yang juga tampil modis dan kece saat asyik main padel. Gaya mereka tak perlu diragukan hingga menjadi sorotan para netizen.

Penasaran, seperti apa potret para seleb cantik Indonesia yang modis dan sporty saat main olahraga padel? Yuk intip dirangkum Okezone, Sabtu (21/6/2025):


1. Nagita Slavina

Lagi Hits, Intip 5 Potret Artis Cantik Asyik Main Padel!

Seleb Nagita Slavina juga jadi salah satu selebritis yang merambah olahraga padel. Istri Raffi Ahmad ini selalu tampil kece dan sporty saat olahraga.

Terlihat wanita yang akrab disapa Gigi ini memesona dengan long sleeve putih dan leging hijau yang cerah. Gayanya sembari memegang raket padel ini juga terlihat keren dan modis.


2. Anya Geraldine

Lagi Hits, Intip 5 Potret Artis Cantik Asyik Main Padel!

Kemudian ada Anya Geraldine. Artis cantik ini juga aktif olahraga padel dan selalu tampil modis. Terlihat Anya mengenakan top yang dipadukan rok putih dan menampilkan bodygoals-nya. Anya juga rutin melakukan olahraga ini bersama rekan seleb lainnya.


3. Aurel Hermansyah

Lagi Hits, Intip 5 Potret Artis Cantik Asyik Main Padel!

Aurel Hermansyah juga tak ketinggalan ikut olahraga padel. Gayanya juga kece dengan stelan sporty berwarna ungu dan hijabnya. Outfit Aurel main padel inu juga tak kalah modis dengan selebritis lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
