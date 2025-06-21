Viral Ibu Asal Sumatera Utara Merawat 4 Bayi Kembar, Simak Tips dan Triknya Moms!

JAKARTA - Wani Siregar seorang Ibu asal Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, dikaruniai empat bayi kembar atau quadruplets. Mengurus satu bayi saja sudah cukup repot, lantas bagaimana ia merawat empat bayi kembar tersebut?

Dalam unggahan tiktok @kembar5_2502, dikutip Sabtu (21/6/2025), pasangan Igosandi dan Wani Siregar asal Labuhanbatu, Sumatera Utara itu langsung dikaruniai empat bayi kembar sekaligus atau quadruplets. Empat bayi perempuan kembar itu bernama Safira, Safiya, Safahir dan Safina.

Terlihat ketika mengurus ke empat bayi kembarnya, Wani nampak sangat sibuk dan repot. Selain itu, persediaan seperti botol susu, tissue, sabun bayi dan lainnya disediakan dalam jumlah yang banyak. Pasangan ini juga menyediakan empat ayunan elektrik dan pampers hingga satu karung lebih untuk memenuhi kebutuhan si kembar.

Lantas, bagaimanakah sebenarnya cara merawat anak kembar empat agar tetap teratur, kebutuhan bayi semua terpenuhi dan kesehatan mental serta fisik Ibu tetap terjaga? Simak tipsnya seperti dilansir dari Honest dan Twinsanity Life, Sabtu (21/6/2025).

1. Membuat Jadwal yang sama untuk Si Kembar

Mengatur rutinitas yang sama pada anak kembar mulai dari menyusui, makan, bermain dan tidur dan lainnya juga akan sangat membantu orangtua dalam merawat bayi kembar. Bayangkan jika setiap bayi memiliki jadwal yang berebeda ketika bayi pertama diberikan ASI setelah selesai kemudian bayi kedua diberikan ASI dan setelah 3 jam kemudian bayi pertama akan menangis meminta susu kembali. Ketika ingin beristirahat atau ketika ingin menyusui bayi ketiga, dan kemudian menyusui bayi keempat. Ketika hal ini terjadi akan sangat kacau dan riweh membuat Ibu menjadi pusing dan sangat menguras energi saat mengurus anak.



2. Berbagi Pekerjaan Mengurus Anak dengan Suami

Ketika mengurus anak agar tidak terasa berat, sebaiknya berbagi tugas dengan suami. Mengurus anak bukan hanya tugas seorang Ibu, tetapi juga tugas seorang Ayah. Dalam berbagi pekerjaan dalam mengurus anak, suami dan istri harus saling memberi tahu mengenai jadwal urusan masing-masing dan detail tugas masing-masing dalam mengurus anak.



3. Membeli Perlengkapan dan Peralatan Khusus untuk Bayi Kembar

Memiliki perlengkapan dan peralatan yang lengkap juga sangat membantu orangtua yang memiliki anak kembar untuk menghemat energi dan waktu mereka agar bisa beristirahat. Orangtua yang memiliki anak kembar bisa membeli perlengkapan seperti popok, botol susu, shampoo, dan lainnya dalam jumlah yang banyak. Selain itu, orangtua juga bisa membeli stroller double, meja atau tempat makan double dan ayunan elektrik untuk menidurkan anak agar tidak lelah atau pegal menimang bayi terlalu lama sampai mereka tertidur.