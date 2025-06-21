Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |11:27 WIB
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise, (Foto: Instagram Mahalini)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Mahalini jadi salah satu musisi yang hadir di acara ngunduh mantu selebritis Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Acara tersebut digelar mewah di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis 19 Juni 2025.

Nuansa Jawa yang kental begitu terasa di acara ngunduh mantu putra musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Mahalini hadir dengan outfit nuansa Jawa yang elegan dan bikin netizen terpukau.

Penasaran, seperti apa outfit kondangan Mahalini di acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise? Yuk intip posenya dari Instagram, @mahaliniraharja, Sabtu (21/6/2025).

1. Nuansa Merah Menyala

Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Mahalini memilih nuansa merah marun yang elegan saat hadir di acara ngunduh mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Alyssa begitu memukau dengan kemben bernuansa nusantara yang dipadukan outer berwarna senada.

Paduan warna merah ini menyatu dengan kecantikan Mahalini. Pesonanya yang terpancar dengan outfit bernuansa Jawa ini.


2. Kenakan Kemben Cantik Bertabur Payet

Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Kemben merah yang dikenakan Mahalini ini juga nampak ikonik. Kemben tersebut memiliki detail yang memukau dan bertabur payet. Nampak ada bros emas yang dikenakan Mahalini dan ter-highlight dalam outfitnya ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
