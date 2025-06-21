Kesaksian Pilot Kapt Rud Lihat Rudal Iran-Israel di Langit Malam, Dikira Pesta Kembang Api

JAKARTA - Perang antara Israel dan Iran membuat para pilot terkejut. Pasalnya, mereka melihat rudal dengan jelas dari rute penerbangan sipil, ketika melintas langit Timur Tengah.

Peristiwa mengerikan itu diungkapkan oleh seorang pilot bernama Rudi van Pangemanan atau dikenal Kapten Rud. Awalnya pilot gaek itu mengira ada sebuah perayaan pesta kembang api di malam minggu. Namun, diketahui kelap kelip di langit Timur Tengah itu ternyata rudal-rudal perang Israel dan Iran.

Fenomena langit yang menguji nyali itu tidak dirasakan oleh Kapten Rud seorang diri. Banyak pilot-pilot penerbangan sipil lainnya yang terkejut dan langsung mengubah rute penerbangan yang lebih aman bagi keselamatan penumpang dan kru.

Semenjak perang Israel-Iran berkecamuk, bagi Kapt Rud penerbangan malam menjadi semakin penuh tantangan.

Kapt Rud saat menerbangkan pesawat di langit malam. (Foto: Layar Tangkap YouTube Kapt Rud)

"Penerbangan Malam selalu Penuh Tantangan, kali ini saya terbang di malam hari dan melihat rudal-rudal perang di Timur Tengah berterbangan, kejadian ini terekam pada Malam Minggu tanggal 15 Juni 2025, yang kami kira hanya merupakan pesta kembang Api di malam minggu.

Banyak pesawat yang juga melihat Rudal Rudal Iran tersebut berterbangan melewati route mereka, semua kaget dan mengubah haluan terbang mereka," demikian postingan Kapt Rud, seperti dikutip, Sabtu (21/6/2025).

Pilot pesawat boeing 747-400 itu kerap membagikan pengalamannya sebagai pilot. Membelah langit dengan membawa ratusan penumpang membekalinya segudang pengalaman.