HOME WOMEN FOOD

Ikan Teri Disebut Lebih Kaya Gizi Dibanding Ikan Salmon? Ini 6 Faktanya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |16:42 WIB
JAKARTA - Ikan salmon kerap dijuluki sebagai rajanya ikan bergizi. Namun siapa sangka, ikan mungil seperti ikan teri justru disebut-sebut memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibanding salmon. 

Lantas, benarkah ikan teri lebih kaya gizi dibanding ikan salmon? Berikut ulasannya, melansir dari sejumlah sumber, Sabtu (21/6/2025).

Faktanya, perbandingan antara ikan teri dan ikan salmon dari sisi kandungan nutrisi memang cukup mengejutkan. 

Ikan teri yang selama ini dikenal sebagai lauk sederhana di Indonesia ternyata memiliki kandungan omega-3, kalsium, dan zat besi yang sangat tinggi. 


1. Kandungan Omega-3 Ikan Teri Lebih Unggul

Omega-3 adalah asam lemak esensial yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan sistem saraf. Ikan salmon selama ini dikenal sebagai sumber omega-3 terbaik. 

Menurut data dari United States Department of Agriculture (USDA), ikan teri justru mengandung lebih banyak omega-3 jenis EPA dan DHA.

Dalam 100 gram ikan teri, terkandung sekira 1,48 gram omega-3, sementara pada jumlah yang sama, ikan salmon hanya mengandung sekira 0,6 gram omega-3. Artinya, ikan teri memiliki kandungan omega-3 hampir dua kali lipat dari ikan salmon.

“Ikan kecil seperti teri lebih kaya omega-3 karena berada di bawah rantai makanan dan jarang terkontaminasi logam berat,” kata ahli gizi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, seperti dikutip dari laman Verywell Health.


2. Sumber Kalsium Alami

Jika Anda sedang mencari sumber kalsium alami untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi, ikan teri adalah pilihan yang sangat baik. 

Dalam 100 gram ikan teri, terkandung sekira 147 miligram kalsium, jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon yang hanya mengandung 7 miligram per 100 gram.

Kandungan kalsium ini terutama berasal dari tulang ikan teri yang ikut dikonsumsi, berbeda dengan salmon yang umumnya dimakan hanya dagingnya.

 

Halaman:
1 2
      
