HOME WOMEN FOOD

Viral! Tren Nasi Kopi, Penggabungan Makan Nasi dan Ngopi Jadi Satu

Clarisa Adiana , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |15:27 WIB
Viral! Tren Nasi Kopi, Penggabungan Makan Nasi dan Ngopi Jadi Satu
Viral! Tren Nasi Kopi, Penggabungan Makan Nasi dan Ngopi Jadi Satu, (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Makan nasi sambil ngopi sudah biasa, tapi bagaimana kalau kopinya langsung disiram ke atas nasi? Inilah tren kuliner terbaru yang viral di media sosial: NASKOP alias Nasi Kopi dan menjadi viral.

Konten unik ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @nordic.haven.coff yang dikutip pada Sabtu (21/6/2025). Dalam videonya, terlihat jelas espresso kental dituang langsung ke atas sepiring nasi putih. Judul postingannya pun mencuri perhatian:

Viral! Tren Nasi Kopi, Penggabungan Makan Nasi dan Ngopi Jadi Satu
Viral! Tren Nasi Kopi, Penggabungan Makan Nasi dan Ngopi Jadi Satu

“NASKOP! Nasi Kopi Diduga di Akhir Tahun 2025 Akan Menggeser Trend Es Kopi Susu Aren & Americano.”

Tak hanya itu, mereka juga menambahkan tagline jenaka:

“Boleh ngopi tapi jangan lupa sarapan.”


Pro dan Kontra di Kalangan Netizen

Seperti halnya tren baru yang nyeleneh, video ini langsung memantik beragam komentar dari netizen. Ada yang kaget, geli, nostalgia, bahkan geli tapi penasaran, berikut komentar netizen:

“Secinta-cintanya gua sama kopi, gak akan cobain sekte ini,” tulis akun @aur***

“Kopi itu muhrimnya sama roti, donat. Kalau sama nasi boleh juga, tapi pake lauk pauk. Ye kali nasi dilumuri air kopi,” sahut akun @ety***

“Waktu kecil suka dikasih makan kaya gini sama nenek gua ???? mana kopinya k***l a*i lagi. Waktu dulu kayak enak, sekarang geli,” kenang akun @hel***

 

