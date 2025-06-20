Disukai Gen Z, Ternyata Kimchi Mengandung Bakteri Baik

MAKANAN khas Korea yakni Kimchi cukup familiar di Indonesia. Banyak masyarakat Tanah Air, termasuk gen Z yang menyukai makanan khas Negeri Ginseng ini.

Kimchi adalah hidangan tradisional Korea yang terbuat dari sayuran yang diasinkan dan difermentasi, yang paling umum adalah kubis napa, dibumbui dengan berbagai rempah-rempah dan bahan-bahan seperti bawang putih, jahe, dan cabai. Makanan ini dikenal karena rasanya yang pedas, asam, dan gurih dan merupakan makanan pokok dalam masakan Korea, disajikan sebagai lauk atau digunakan sebagai bahan dalam hidangan lainnya.

Di balik kelezatan kimchi, ada manfaat kesehatan yang bisa Anda dapatkan. Dokter Spesialis Anak, dr. Kurniawan Satria Denta mengungkap beberapa manfaat dari kimchi untuk tubuh, salah satunya baik untuk fungsi otak.

“Kandungan bakteri asam laktat yang tinggi dari kimchi bisa memperkaya mikrobiota baik di usus. Metabolit dari bakteri tersebut yang berupa asam lemak rantai pendek seperti asetat, propionat dan butirat kemudian berinteraksi dengan otak via pembuluh darah atau nervus vagus, lalu bisa meningkatkan fungsi kognitif otak lebih lanjut,” tulis dr. Denta dari akun X-nya, @sdenta, dikutip Minggu (22/6/2025).

Kimchi juga merupakan sumber antioksidan dan berbagai vitamin serta mineral yang baik. Melansir Healthline, kimchi juga baik untuk kesehatan usus, meningkatkan kekebalan tubuh, berpotensi membantu penurunan berat badan, dan memperbaiki pengaturan gula darah.