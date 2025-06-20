Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jangan Sepelekan Nyeri Sendi Moms, Bisa Jadi Tanda Peradangan

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |14:10 WIB
Jangan Sepelekan Nyeri Sendi Moms, Bisa Jadi Tanda Peradangan
Jangan Sepelekan Nyeri Sendi Moms, Bisa Jadi Tanda Peradangan (Foto: Freepik)
A
A
A

JANGAN sepelekan nyeri sendi ya moms karena bisa jadi salah satu tanda peradagangan. Ahli diet Ann-Maria Tom menyampaikan 5 tanda umum penyakit peradangan yang harus diperhatikan terutama wanita usia di atas 30 tahun.


“Saya berharap lebih banyak wanita di atas 30 tahun menyadari 5 tanda umum peradangan yang mereka abaikan, padahal hal ini sangat mudah untuk mengatasinya,” ujar dia dilansir dari Hindustantimes, Minggu (22/6/2025).


1.    Lelah berkepanjangan

Merasa lelah sepanjang waktu, bahkan setelah tidur nyenyak di malam hari? Menurut Ann, hal ini dapat menjadi pertanda peradangan kronis sebab dapat menguras energi tubuh.


 
2.    Nyeri atau kekakuan sendi

Tanda lain dari peradangan pada wanita berusia di atas 30 tahun adalah adanya rasa nyeri atau kekakuan pada sendi.
 
“Rasa sakit atau bengkak yang terus-menerus pada persendian Anda mungkin merupakan tanda bahwa tubuh Anda sedang melawan peradangan dalam tubuh,” tulis Ann.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/25/612/2491406/deretan-obat-nyeri-sendi-yang-mudah-ditemukan-di-apotek-S2qtjuMWuz.jpg
Deretan Obat Nyeri Sendi yang Mudah Ditemukan di Apotek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/21/612/2489705/mau-bebas-nyeri-sendi-setelah-bangun-tidur-coba-lakukan-peregangan-ini-WVMHioNjzB.jpeg
Mau Bebas Nyeri Sendi setelah Bangun Tidur? Coba Lakukan Peregangan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/09/481/2358961/menderita-radang-sendi-hindari-makanan-dan-minuman-ini-JI6NUrIuWx.jpg
Menderita Radang Sendi? Hindari Makanan dan Minuman Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/22/481/2007927/waspada-ini-bahayanya-pegang-ponsel-terlalu-lama-h9ZTYW5ez7.jpg
Waspada, Ini Bahayanya Pegang Ponsel Terlalu Lama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/16/481/1978921/minyak-minyak-esensial-ampuh-atasi-nyeri-sendi-WOT73FrknZ.jpg
Minyak-Minyak Esensial Ampuh Atasi Nyeri Sendi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/06/481/1946972/kenali-ragam-kelainan-sendi-tulang-pada-anak-owwYBZRarQ.jpg
Kenali Ragam Kelainan Sendi & Tulang pada Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement