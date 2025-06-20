Jangan Sepelekan Nyeri Sendi Moms, Bisa Jadi Tanda Peradangan

JANGAN sepelekan nyeri sendi ya moms karena bisa jadi salah satu tanda peradagangan. Ahli diet Ann-Maria Tom menyampaikan 5 tanda umum penyakit peradangan yang harus diperhatikan terutama wanita usia di atas 30 tahun.



“Saya berharap lebih banyak wanita di atas 30 tahun menyadari 5 tanda umum peradangan yang mereka abaikan, padahal hal ini sangat mudah untuk mengatasinya,” ujar dia dilansir dari Hindustantimes, Minggu (22/6/2025).



1. Lelah berkepanjangan

Merasa lelah sepanjang waktu, bahkan setelah tidur nyenyak di malam hari? Menurut Ann, hal ini dapat menjadi pertanda peradangan kronis sebab dapat menguras energi tubuh.





2. Nyeri atau kekakuan sendi

Tanda lain dari peradangan pada wanita berusia di atas 30 tahun adalah adanya rasa nyeri atau kekakuan pada sendi.



“Rasa sakit atau bengkak yang terus-menerus pada persendian Anda mungkin merupakan tanda bahwa tubuh Anda sedang melawan peradangan dalam tubuh,” tulis Ann.