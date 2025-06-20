5 Potret Cantik Mahalini saat Hadiri Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa

PESTA ngunduh mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise belum lama ini jadi sorotan publik. Tak hanya karena kemewahan acaranya, tapi juga karena para tamu undangan yang tampil stunning.

Salah satu yang mencuri perhatian netizen adalah Mahalini Raharja. Penyanyi bersuara merdu ini tampil anggun dengan balutan kebaya modern bernuansa maroon yang elegan.

Gayanya yang klasik sekaligus glamor sukses menuai pujian dan komentar positif di media sosial.

Berikut 5 potret cantik Mahalini saat menghadiri acara ngunduh mantu Al dan Alyssa, dilansir dari postingan di akun Instagramnya, @mahaliniraharja, Jumat (20/6/2025).

1. Tampil Anggun dengan Kebaya Custom Maroon

Mahalini mengenakan kebaya maroon dengan detail payet dan bordiran bunga yang kaya. Kebaya tersebut merupakan rancangan desainer Lisa Ju yang dikenal akan gaya kebaya modernnya.

Sentuhan warna emas pada bros dan hiasan dada memberi kesan mewah, namun tetap klasik.

2. Outer Bolero yang Jadi Sorotan

Dalam salah satu potret, Mahalini mengenakan outer atau bolero dengan lengan puff dan bordir senada. Detail payet warna-warni pada outer ini menambah kemewahan keseluruhan look-nya.

Namun, rupanya outer tersebut hanya dipakai di awal acara. Netizen pun sempat bertanya-tanya kenapa outer itu dilepas saat sesi salaman.