Siapa Blaise Metreweli? Sosok Perempuan Pertama yang Jadi Bos Intelijen Inggris MI6

JAKARTA - Media sosial diramaikan dengan sosok perempuan pertama yang berhasil menduduki posisi tertinggi di badan intelijen Inggris, mengingat posisi tersebut sebelumnya selalu dipegang oleh pria. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya siapa Blaise Metreweli? Sosok perempuan pertama yang jadi bos intelijen Inggris MI6.

Pemerintah Inggris telah menunjuk Kepala MI6 yang baru yaitu Blaise Metreweli. penunjukan ini diresmikan pada Minggu, 15 Juni 2025. Sebelum diangkat menjadi posisi tersebut, Metreweli menjabat sebagai Direktur Jenderal Teknologi dan Inovasi di MI6, posisi yang dikenal pula dengan sebutan "Q".

Berdasarkan tradisi, Metreweli akan beralih sebutan menjadi “C”, yang merupakan singkatan dari Chief atau kepala. Dalam MI6, "C" adalah satu-satunya perwira dinas yang namanya disebut secara terbuka dan diakui secara publik.

Blaise akan menjalankan peran strategis sebagai pemimpin MI6, lembaga yang bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan operasi intelijen internasional demi melindungi kepentingan nasional Inggris. Fokus utama lembaga ini mencakup pencegahan ancaman teror, penanggulangan aktivitas negara-negara lawan, serta penguatan pertahanan digital dalam menghadapi serangan siber.

Blaise Metreweli telah menggantikan Sir Richard Moore sebagai kepala MI6. Penunjukan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya posisi tertinggi di badan intelijen Inggris dipegang oleh seorang perempuan. Tak heran memicu pertanyaan publik siapa Blaise Metreweli? Sosok Perempuan Pertama yang Jadi Bos Intelijen Inggris MI6.

Blaise Metreweli itu sendiri merupakan perempuan berusia 47 tahun yang sudah menjadi bagian dari M16 selama lebih dari 25 tahun. Ia menempuh studinya di Pembroke College, Universitas Cambridge, dengan mengambil jurusan antropologi sosial. Metreweli, semasa kuliah ia dikenal sebagai mahasiswa berprestasi yang aktif dalam berbagai kegiatan kampus

Tidak seperti lembaga intelijen Inggris lainnya, MI6 belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan sejak didirikan pada tahun 1909. Makanya, tak heran jika menjadi pertanyaan masyarakat tentang siapa Blaise Metreweli? Sosok perempuan pertama yang jadi bos intelijen Inggris MI6.

(Kemas Irawan Nurrachman)